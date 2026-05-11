'Türkiye ezici fark attı' Yunanistan'ın etekleri tutuştu
Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye’nin savunma sanayiindeki devasa atılımını analiz ederek Ankara’nın İHA/SİHA ve zırhlı araç üretiminde küresel bir aktöre dönüştüğüne dikkat çekti. Daily, 'Atina aleyhine ezici fark' söyleminde bulundu.
Haberde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki savunma sanayii farkının "giderek açıldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
‘TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE KÜRESEL OYUNCUYA DÖNÜŞTÜ’
Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm gerçekleştirdiği ifade edilerek, ülkenin özellikle insansız hava araçları konusunda uluslararası ölçekte önemli bir aktör konumuna geldiği söylendi.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı sistemlerinin Ukrayna, Libya ve Suriye’deki çatışmalarda kullanıldığı hatırlatılan haberde, bu durumun Türkiye’ye "gerçek savaş koşullarında edinilmiş operasyonel deneyim" avantajı sağladığı belirtildi.
Öte yandan ASELSAN ve Roketsan gibi şirketlerin elektronik sistemler, füze teknolojileri, deniz platformları ve ileri savunma teknolojileri alanlarında Türkiye’nin kapasitesini ciddi ölçüde artırdığının altı çizildi.
Analizde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişinin tesadüfi olmadığına dikkat çekilirken, sektörün özellikle 1970’lerin ikinci yarısından itibaren sistemli biçimde büyütüldüğü, 2005 sonrası dönemde ise dönüşümün hızlandığı belirtildi.
Türkiye’nin İHA, zırhlı araç, mühimmat ve deniz sistemlerinde Avrupa’daki birçok ülkeden daha hızlı ve büyük ölçekli üretme kapasitesi kazandığı ifade edildi.
‘YUNANİSTAN ALEYHİNE EZİCİ FARK’
Haberde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel farkın yalnızca askeri operasyonel kapasite değil, bu kapasiteyi destekleyen sanayi ve üretim altyapısı olduğu vurgulandı.
Tasos Giannitsis, iki ülke arasındaki farkı "Yunanistan aleyhine ezici" olarak nitelendirirken, Türkiye’nin ihracat odaklı ve üretim kabiliyeti yüksek bütünleşik bir savunma sanayii ekosistemi oluşturduğunu belirtti.