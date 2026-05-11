Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
Dev restoran zinciri iflasın eşiğinde: Şubelerini bir bir kapatıyor

İngiltere’nin popüler pizza zincirlerinden Franco Manca, yükselen maliyetler sebebiyle 16 restoranını kapatma kararı aldı. Şirketin yeniden yapılanma süreci yüzlerce çalışanı etkileyebilir.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
İngiltere’de restoran sektöründeki ekonomik baskı günden güne artıyor. Özellikle yükselen vergiler, enerji maliyetleri ve işçilik giderleri, büyük zincirleri zorlamaya başladı.

Son olarak ünlü pizza markası Franco Manca, finansal yeniden yapılandırma kapsamında 16 şubesini kapatma kararı aldı. Şirketin bu adımı yaklaşık 225 çalışanın işini riske soktu.

“Artık sürdürülebilir değil”

Şirket yönetimi, bazı restoranların mevcut ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Özellikle yüksek vergiler ve yetersiz desteklerin işletme maliyetlerini ciddi şekilde artırdığı belirtildi.

Kapanacak restoranlar arasında Londra’daki bazı önemli lokasyonların da bulunduğu ifade ediliyor. Özellikle markanın doğduğu Brixton şubesinin de risk altında olması dikkat çekti.

Yeniden yapılandırma planının onaylanmasıyla beraber yüzlerce çalışanın işsiz kalabileceği konuşuluyor. Şirket yönetimi ise etkilenen çalışanlara destek verileceğini açıkladı.

Uzmanlara göre restoran sektöründe özellikle enerji, kira, vergi ve asgari ücret artışları işletmeleri ciddi şekilde zorluyor. İngiltere’de son dönemde çok sayıda restoran zinciri küçülme veya iflas sürecine girdi.

Kaynak: Haber Merkezi
