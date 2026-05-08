Nisan 2026 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kısa vadede borsa yatırımcısının yüzü gülerken, yıllık bazda zirvenin sahibi değişmedi.

NİSAN AYININ ŞAMPİYONU: BIST 100

Nisan ayında yatırımcısına en çok kazandıran araç BIST 100 endeksi oldu. Borsa, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde tüm diğer araçlar yatırımcısına kaybettirdi. En çok zarar ettiren ise Yİ-ÜFE bazında yüzde 6,85, TÜFE bazında ise yüzde 7,76 kayıpla külçe altın oldu. Dolar, Euro ve mevduat faizi de enflasyon karşısında değer kaybetti.

3 VE 6 AYLIK TABLODA BORSA HAKİMİYETİ

Orta vadeli performanslarda BIST 100 endeksi liderliğini korumaya devam ediyor:

3 Aylık Süreç: BIST 100, TÜFE bazında yüzde 1,00 reel getiriyle zirvede yer alırken, altın yüzde 7,65 kayıpla sonuncu oldu.

6 Aylık Süreç: Borsa istikrarlı yükselişini sürdürerek yatırımcısına TÜFE bazında yüzde 11,71 reel kazanç sundu. Bu dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı ise Amerikan Doları (yüzde 8,25 kayıp) oldu.

YILLIK ZİRVEDE "ALTIN" DOKUNUŞU

Kısa ve orta vadede borsa öne çıksa da, yıllık bazda bakıldığında külçe altın rakipsizliğini koruyor:

Son bir yılda külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Yıllık bazda BIST 100 endeksi yüzde 12,53 (TÜFE bazlı) reel getiri sağlarken, mevduat faizi ise enflasyonun hemen üzerinde kalarak yüzde 0,31 oranında sınırlı bir getiri sundu.

Yıllık tabloda yatırımcısını en çok üzen araçlar Dolar (yüzde 11,30 kayıp) ve Euro (yüzde 7,80 kayıp) oldu.