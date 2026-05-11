Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2026 ciro endeks verilerini açıkladı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı
2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 22,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 artış kaydetti.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,4 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı. 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.