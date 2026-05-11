Toyota Corolla, otomotiv tarihinin 50 milyonu aşkın satış adediyle “dünyanın en çok satan otomobili” unvanını elinde bulunduran efsane model, 60. yaşını görkemli bir veda serisiyle kutluyor.
Tarihin en çok satan otomotivi son kez üretilecek: Türkiye’de peynir ekmek gibi satılıyordu
Japon merkezli Toyota, 50 milyondan fazla satan Corolla serisini son kez üretecek.
1966’da yollara çıkan ikonik model, 2027’de tanıtılması beklenen yepyeni neslinden önce mevcut kasasıyla “60. Yıl Özel Serisi”ne kavuştu. Tayvan’da ilk kez görücüye çıkan özel koleksiyon, Corolla Sedan, Corolla Cross ve Corolla Sport (Hatchback) gövdelerini kapsıyor.
“Emeklilik öncesi son durak” olarak nitelendirilen bu seriyle Toyota, karoseriye sofistike bir dokunuş kattı. Gövdede altın-bronz tonlarında özel kaplamalar kullanılarak tasarımı daha premium ve saygıya değer bir hale getirdi.
Dış tasarıma iç mekânda da uyumlu saygı duruşu
Değişim sadece dış görünüşle sınırlı kalmadı. Kabin içinde de aynı tema devam ediyor. Gösterge paneli, orta konsol, direksiyon simidi ve kapı iç panellerinde bronz rengi süslemelerle dikkat çeken seri, koltuk dikişlerinde de bu renk uyumunu koruyor.
Böylece Corolla’nın alışıldık mimarisine “anıt serisi” ruhu kazandırılmış oldu.Japon üretici, teknolojik altyapı ve multimedya sistemlerinde ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu yaklaşım, mevcut nesle görsel ve duygusal bir veda niteliği taşıyor.
Gözler 2027’de
2018’den beri yollara çıkan mevcut neslin üretim serüveni bu özel seriyle son bulurken, otomotiv dünyası tamamen yeni Corolla’yı 2027’de bekliyor. Uluslararası basın, yeni jenerasyonun hibrit teknolojisinde devrim niteliğinde yenilikler getireceğini öngörüyor.