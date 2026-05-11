Meteoroloji saat vererek uyardı: Hava aniden kararacak şakır şakır yağacak

11 Mayıs 2026 Pazartesi
MGM son raporunu yayımladı. Birçok bölgede gökyüzü aniden kararacak. İstanbul’dan Hakkari’ye kadar uzanan geniş bir hatta yerel sağanak ve gök gürültülü yağış şakır şakır yağacak.

Gülsüm Hülya Sundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün(MGM) paylaştığı son verilere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Birçok bölgede ise yerel bazlı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Bugün özellikle şu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor:

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleri. Konya ve Karaman dışındaki tüm iller. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz geneli. Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevresi.

Hava sıcaklıklarında keskin bir değişim beklenmezken, doğu bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde kalacak.

Rüzgarın ise genellikle güney (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre bugünkü hava durumu şu şekilde olacak:

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

