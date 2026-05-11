Türkiye’de kullanılmayan veya ömrünü tamamlamış cep telefonu sayısına ilişkin güncel resmi bir istatistik bulunmasa da, uzmanlar eski cihazların büyük kısmının evlerde saklandığını tahmin ediyor.
Evinizde bulunuyorsa bu ürünü sakın çöpe atmayın: Bugün binlerce euro ediyor
Geçmişte sıradan görülen bazı cep telefonları, bugün koleksiyoncuların en değer verdiği ürün haline geldi. Özellikle kutusu açılmamış veya iyi korunmuş modeller, on binlerce euroya kadar alıcı bulabiliyor.Derleyen: Baran Yalçın
Özellikle hızı düşen ya da modası geçen modellerin dolaplarda ve çekmecelerde biriktirildiği belirtiliyor. Bu telefonların çoğu sıradan modeller olsa da, aralarında koleksiyon değeri taşıyan nadir parçalar da var. Bazıları bugün binlerce euroya alıcı buluyor.
Orijinal kutusuyla birlikte saklanan cihazların özellikle yüksek fiyatlara ulaştığını belirten uzmanlar, bu durumun koleksiyon piyasasını hareketlendirdiğini söylüyor. Dijital Alman dergisi Tech Book, günümüzde en değerli eski telefonları sıraladı.
İşte listede öne çıkan modeller ve güncel değerleri:
Motorola DynaTAC 8000X
Dünyanın ilk gerçek cep telefonu unvanına sahip Motorola DynaTAC 8000X, koleksiyoncuların en çok rağbet gösterdiği parçalardan biri. 1973’te patenti alınan cihaz, 1983’te yaklaşık 4 bin dolara (181 bin TL) satışa sunulmuştu. Bataryası yalnızca bir saat dayanıyor, tam şarjı ise 10 saat sürüyordu. Bugün çalışır durumda olmasa bile binlerce euroya alıcı buluyor; bazı ilanlarda fiyatlar beş haneli rakamlara kadar çıkıyor.
Nokia 8110
1996’da piyasaya çıkan Nokia 8110, özellikle “Matrix” filmiyle efsaneleşti. Orijinal kutulu modelleri ilk satış fiyatının yaklaşık üç katına, yani 3 bin euro civarına (yaklaşık 160 bin TL) kadar alıcı bulabiliyor. İyi korunmuş ikinci el örnekler ise birkaç yüz eurodan satılıyor.
İlk iPhone
Steve Jobs’un 2007’de tanıttığı ilk iPhone, koleksiyon dünyasının en gözde cihazlarından. 4 GB’lık model o dönemde 499 dolara (22 bin TL) satılıyordu. Bugün iyi durumdaki cihazlar bin ila 3 bin euro (yaklaşık 160 bin TL) arasında fiyatlanıyor. Hiç açılmamış kutulu versiyonların değeri ise kat kat yüksek: 2023’teki bir açık artırmada bir adet 63 bin dolara (2,8 milyon TL), başka bir model ise yaklaşık 190 bin dolara (8,6 milyon TL) alıcı buldu.
Nokia 3310
2000’de çıkan ve “yenilmez” lakabıyla anılan Nokia 3310, uzun pil ömrü ve dayanıklılığıyla milyonların favorisi olmuştu. Çok fazla üretildiği için yalnızca sıfır ayarında ve orijinal kutulu modelleri değer taşıyor. Bu tür cihazlar bugün 200 ila 300 euro arasında işlem görüyor.
Nokia 8800 Sirocco ve Arte Carbon
Nokia’nın lüks serisi 8800 Sirocco ve Arte Carbon da koleksiyoncuların radarında. Özellikle karbon fiber, titanyum ve paslanmaz çelik gibi premium malzemelerle üretilen Arte Carbon modelleri, kutulu halde bin euronun üzerinde fiyatlara ulaşıyor.