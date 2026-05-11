Evinizde bulunuyorsa bu ürünü sakın çöpe atmayın: Bugün binlerce euro ediyor

İlk iPhone

Steve Jobs’un 2007’de tanıttığı ilk iPhone, koleksiyon dünyasının en gözde cihazlarından. 4 GB’lık model o dönemde 499 dolara (22 bin TL) satılıyordu. Bugün iyi durumdaki cihazlar bin ila 3 bin euro (yaklaşık 160 bin TL) arasında fiyatlanıyor. Hiç açılmamış kutulu versiyonların değeri ise kat kat yüksek: 2023’teki bir açık artırmada bir adet 63 bin dolara (2,8 milyon TL), başka bir model ise yaklaşık 190 bin dolara (8,6 milyon TL) alıcı buldu.