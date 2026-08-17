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Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve bölge turizmine yeni bir soluk getirecek olan “Karadeniz’den Meriç’e Deneyimsel Kültürel Turizm için Ortaklık” (CULTHRA) projesinin İmza Töreni’ne bizzat katılarak projeye can suyu verdi.

Belediye Başkanı Ediz Martin’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu girişim, Uzunköprü’nün köklü kültürel mirasını uluslararası bir platforma taşıma yolunda atılan en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti. Sofya'daki törende Başkan Martin, projenin Avrupa Birliği Interreg IPA Bulgaristan-Kuzey Makedonya Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesindeki önemine vurgu yaparak, Uzunköprü’nün tarihsel derinliğinin bu proje sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtti.

"UZUNKÖPRÜ’MÜZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM, GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK"

İmza töreninin ardından konuşan Başkan Ediz Martin, şu ifadelere yer verdi: "Bu imza, sadece bir projenin başlangıcı değil, aynı zamanda Uzunköprü’nün kültürel ve turizm potansiyelini güçlendirecek, komşularımızla olan dostluk bağlarımızı pekiştirecek ve bölgemize ekonomik canlılık getirecek önemli bir iş birliğinin tecessümüdür. Karadeniz’den Meriç’e uzanan bu deneyim yolculuğunda, Uzunköprü’müzün tarihi değerlerini ve 'uzun köprü'müzü (Dünyanın en uzun taş köprüsü) tüm dünyaya daha güçlü bir sesle anlatacağız. Bu projenin, hemşehrilerimize ve tüm proje ortaklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

CULTHRA projesi kapsamında, sürdürülebilir ve deneyimsel turizm modellerinin geliştirilmesi, kültürel rotaların oluşturulması ve sınır ötesi turizm iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. Uzunköprü Belediyesi’nin bu projedeki aktif rolü, ilçenin bir kültür ve turizm destinasyonu olarak markalaşmasına büyük katkı sağlayacak.