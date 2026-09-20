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Kaynak: İHA

Türk sineması, tiyatrosu ve televizyon dünyasının usta ismi, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, İstanbul Şişli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 80 yaşındaki sanatçı, 17 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle hafızalara kazınan ve geniş kitlelerin sevgisini kazanan Tuncer için öğle namazını müteakip Şişli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Tuncer'in eşi Engin Ayça'nın yanı sıra oyuncu dostları Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan, Cihat Tamer ve sanat camiasından çok sayıda tanıdık isim katıldı.

Tören boyunca usta sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar cami avlusunda hazır bulunarak Tuncer'e son görevlerini yerine getirdi.

TOPKAPI KOZLU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.



