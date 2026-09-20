Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), muharebe etkinliğini, caydırıcılığını ve operasyonel kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürüyor.
Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Romanya’da 16 Eylül’de başlayan Eastern Shield 2026 Hava Savunma Tatbikatı’na HİSAR-O, HİSAR-A, KORKUT, Modernize Çekili Top ve SUNGUR sistemleriyle katılıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamda TSK, Romanya’da 16 Eylül’de başlayan Eastern Shield 2026 Hava Savunma Tatbikatı’na katılım sağlıyor.
2 Ekim’e kadar devam edecek tatbikatta Türkiye, milli hava savunma sistemlerini kullanıyor.
Tatbikatta HİSAR-O, HİSAR-A, KORKUT, Modernize Çekili Top ve SUNGUR hava savunma sistemleriyle yer alan TSK, personelinin niteliklerini harbin değişen şartlarına ve günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeye yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.
TSK’nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin, muharebe etkinliğinin geliştirilmesi ile etkinlik ve caydırıcılığın artırılması amacıyla devam ettiği belirtildi.
HİSAR, Türkiye’nin alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen füze savunma sistemi ailesini oluşturuyor.
Sistem ailesinde HİSAR-A, HİSAR-O ve daha sonra Siper adını alan HİSAR-U bulunuyor.
HİSAR, karadan havaya füze savunma sistemlerinden oluşan bir sistem ailesi olarak tarif ediliyor.
Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçları kapsamında geliştirilen HİSAR sistemleri, farklı irtifa ve menzil özelliklerine sahip çözümlerden oluşuyor.
HİSAR ailesinde alçak irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O yer alıyor.
Sistemlerin geliştirilmesi sürecinde farklı ihtiyaçlara yönelik varyantlar da oluşturuldu.
HİSAR-A ve HİSAR-O'nun yanı sıra uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olarak geliştirilen HİSAR-U da sistem ailesinin bir parçası olarak tasarlandı.
HİSAR-U'nun adı daha sonra Siper olarak değiştirildi.
HİSAR sistemlerinin geliştirme çalışmaları, ASELSAN ve ROKETSAN'ın liderliğinde 2007 yılında başladı.
KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla geliştirilen namlulu bir hava savunma sistemi.
KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.
Sistem, değişen hava tehditlerine karşı etkin savunma sağlamak üzere tasarlandı.
Parçacıklı mühimmat kullanabilen KORKUT, üç Silah Sistemi Aracı (SSA) ile bir Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacak şekilde geliştirildi.
KORKUT sisteminin prototip üretim çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk sistemler, Ekim 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.
SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi de, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli veya sabit birlikler ile tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirildi.
Kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan SUNGUR, farklı platformlarla entegrasyona uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.
Sistem, farklı platformlara entegre edilebilmesi sayesinde çeşitli kullanım alanlarına yönelik olarak tasarlandı.