Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi

Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Romanya’da 16 Eylül’de başlayan Eastern Shield 2026 Hava Savunma Tatbikatı’na HİSAR-O, HİSAR-A, KORKUT, Modernize Çekili Top ve SUNGUR sistemleriyle katılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), muharebe etkinliğini, caydırıcılığını ve operasyonel kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürüyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 2

Bu kapsamda TSK, Romanya’da 16 Eylül’de başlayan Eastern Shield 2026 Hava Savunma Tatbikatı’na katılım sağlıyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 3

2 Ekim’e kadar devam edecek tatbikatta Türkiye, milli hava savunma sistemlerini kullanıyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 4

Tatbikatta HİSAR-O, HİSAR-A, KORKUT, Modernize Çekili Top ve SUNGUR hava savunma sistemleriyle yer alan TSK, personelinin niteliklerini harbin değişen şartlarına ve günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeye yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 5

TSK’nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin, muharebe etkinliğinin geliştirilmesi ile etkinlik ve caydırıcılığın artırılması amacıyla devam ettiği belirtildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 6

HİSAR, Türkiye’nin alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen füze savunma sistemi ailesini oluşturuyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 7

Sistem ailesinde HİSAR-A, HİSAR-O ve daha sonra Siper adını alan HİSAR-U bulunuyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 8

HİSAR, karadan havaya füze savunma sistemlerinden oluşan bir sistem ailesi olarak tarif ediliyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 9

Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçları kapsamında geliştirilen HİSAR sistemleri, farklı irtifa ve menzil özelliklerine sahip çözümlerden oluşuyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 10

HİSAR ailesinde alçak irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR-O yer alıyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 11

Sistemlerin geliştirilmesi sürecinde farklı ihtiyaçlara yönelik varyantlar da oluşturuldu.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 12

HİSAR-A ve HİSAR-O'nun yanı sıra uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olarak geliştirilen HİSAR-U da sistem ailesinin bir parçası olarak tasarlandı.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 13

HİSAR-U'nun adı daha sonra Siper olarak değiştirildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 14

HİSAR sistemlerinin geliştirme çalışmaları, ASELSAN ve ROKETSAN'ın liderliğinde 2007 yılında başladı.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 15

KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla geliştirilen namlulu bir hava savunma sistemi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 16

KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 17

Sistem, değişen hava tehditlerine karşı etkin savunma sağlamak üzere tasarlandı.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 18

Parçacıklı mühimmat kullanabilen KORKUT, üç Silah Sistemi Aracı (SSA) ile bir Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacak şekilde geliştirildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 19

KORKUT sisteminin prototip üretim çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk sistemler, Ekim 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 20

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi de, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli veya sabit birlikler ile tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 21

Kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan SUNGUR, farklı platformlarla entegrasyona uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.

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Türk savunma sanayii yine gururlandırdı: Romanya’da gözde gösterisi - Resim: 22

Sistem, farklı platformlara entegre edilebilmesi sayesinde çeşitli kullanım alanlarına yönelik olarak tasarlandı.

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