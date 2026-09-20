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Kaynak: Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada, dosyanın en kritik noktalarından biri olan cep telefonundaki dijital verilere erişim için önemli bir adım atılıyor. Bugüne kadar şifresi kırılamayan ve içeriğine ulaşılamayan cihazla ilgili siber bilişim uzmanları devreye girdi.

ÖNCE BAŞKA CİHAZDA DENENECEK

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran aile avukatı Abdurrahman Karabulut, kendilerine ulaşan siber bilişim uzmanlarının cihazdaki veriler korunarak telefonun açılabileceğini bildirdiğini aktardı. Planlanan yöntemin riske atılmaması amacıyla ilk olarak Rojin Kabaiş’in telefonuyla aynı marka ve modele sahip başka bir cihaz üzerinde deneneceği kaydedildi.

AYNI YÖNTEM ROJİN'İN TELEFONUNA UYGULANACAK

Savcılıkla yapılan görüşmeler doğrultusunda gerçekleştirilecek ön testte başarılı sonuç alınması ve verilerin zarar görmeden korunduğunun teyit edilmesi halinde, aynı işlem Kabaiş’in telefonuna uygulanacak. Çalışmanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Telefonun açılması durumunda elde edilecek verilerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirten Karabulut, cihazdan çıkacak dijital delillerin olayın üzerindeki sır perdesini aralamada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karabulut’un "Rojin’in telefonu açılacak" başlıklı açıklamasının tamamı şöyle:

“Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir. Veriler korunarak başarılı sonuç alınması hâlinde aynı işlem Rojin’in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir.”

DİYARBAKIR’A GELEN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI ROJİN’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Diyarbakır’a gelen Beşiktaş taraftarları, Rojin Kabaiş’in mezarını ziyarete bulundu. Taraftarlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’in sürdürdüğü mücadeleye destek verdiklerini söyledi.