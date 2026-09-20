Fed bu hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - 4,00 aralığına çıkardı.
Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı
Fed'in faiz artışına ve yüksek tahvil getirilerine rağmen altın direnerek 4 bin 380 doların üzerine tırmandı. Analistler geleneksel ezberlerin bozulduğunu vurgularken, ons altında yıl sonu için ve 2027 yılı için oldukça iddialı tahminler gündeme geldi.Kaynak: Diğer
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışının gelebileceği beklentisini güçlendirirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5 seviyesine yakın seyretmeyi sürdürüyor.
Normal şartlarda yüksek faiz ve tahvil getirilerinin getiri sağlamayan altını baskılaması beklenirken, ons altın 4 bin 343 dolar seviyesinden hızla toparlanarak 4 bin 380 doların üzerini gördü.
Haftalık bazda yaşanan yüzde 1'lik değer kazancı, üç haftalık düşüş serisini de sonlandırmış oldu.
Analistlere göre yatırımcılar artık Fed'in anlık kararlarından ziyade küresel çaptaki büyük risklere odaklanıyor:
ABD'nin giderek artan bütçe açıkları ve kamu maliyesine ilişkin derin kaygılar.
Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının küresel rezerv tercihlerindeki yapısal değişimler.
Fed'in yıl sonu politika faizi tahmininin yüzde 4,1 civarında olması, piyasaların korktuğu kadar agresif bir faiz sürecinin yaşanmayacağını gösteriyor.
Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen altın destekli ETF varlıkları yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Altın piyasasında kısa ve orta vadede takip edilecek kritik seviyeler belirginleşti.
Teknik açıdan öne çıkan eşikler şu şekilde sıralanıyor:
Kritik Direnç Bölgesi: 4 bin 420 - 4 bin 440 dolar aralığı en kritik bölge olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanmayı güçlendirebilir.
Sıradaki Eşik (200 Günlük AHO): Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre direncin aşılması halinde 4 bin 540 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir.
Alt Destek Seviyeleri: Olası aşağı yönlü sarkmalarda 4 bin 343 ve 4 bin 303 dolar seviyeleri kısa vadeli destek konumunda.
YIL SONU VE 2027 TAHMİNLERİ
Piyasa uzmanları ve finans kuruluşları altının geleceğine dair ezber bozan tahminler yayımlamaya başladı.
FXEmpire analizine göre:
DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALİ
4 bin 400 dolar üzerindeki kalıcı kapanışlar altındaki geçici dibin oluştuğuna işaret edecek.
YIL SONU HEDEFİ
Ons altın fiyatının yıl sonundan önce 5 bin dolara ulaşabileceği öngörülüyor.
2027 UZUN VADELİ HEDEF
Yükseliş trendinin devam etmesi halinde altının 2027'nin ikinci yarısında ons başına 7 bin doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Altının önümüzdeki dönemdeki seyrinde Fed'in adımları, dolar endeksi, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici rol oynamaya devam edecek.
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.