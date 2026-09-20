Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı

Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı

Fed'in faiz artışına ve yüksek tahvil getirilerine rağmen altın direnerek 4 bin 380 doların üzerine tırmandı. Analistler geleneksel ezberlerin bozulduğunu vurgularken, ons altında yıl sonu için ve 2027 yılı için oldukça iddialı tahminler gündeme geldi.

Kaynak: Diğer
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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 1

Fed bu hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - 4,00 aralığına çıkardı.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 2

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışının gelebileceği beklentisini güçlendirirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5 seviyesine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 3

Normal şartlarda yüksek faiz ve tahvil getirilerinin getiri sağlamayan altını baskılaması beklenirken, ons altın 4 bin 343 dolar seviyesinden hızla toparlanarak 4 bin 380 doların üzerini gördü.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 4

Haftalık bazda yaşanan yüzde 1'lik değer kazancı, üç haftalık düşüş serisini de sonlandırmış oldu.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 5

Analistlere göre yatırımcılar artık Fed'in anlık kararlarından ziyade küresel çaptaki büyük risklere odaklanıyor:

ABD'nin giderek artan bütçe açıkları ve kamu maliyesine ilişkin derin kaygılar.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 6

Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının küresel rezerv tercihlerindeki yapısal değişimler.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 7

Fed'in yıl sonu politika faizi tahmininin yüzde 4,1 civarında olması, piyasaların korktuğu kadar agresif bir faiz sürecinin yaşanmayacağını gösteriyor.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 8

Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen altın destekli ETF varlıkları yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 9

Altın piyasasında kısa ve orta vadede takip edilecek kritik seviyeler belirginleşti.

Teknik açıdan öne çıkan eşikler şu şekilde sıralanıyor:

Kritik Direnç Bölgesi: 4 bin 420 - 4 bin 440 dolar aralığı en kritik bölge olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanmayı güçlendirebilir.
Sıradaki Eşik (200 Günlük AHO): Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre direncin aşılması halinde 4 bin 540 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir.
Alt Destek Seviyeleri: Olası aşağı yönlü sarkmalarda 4 bin 343 ve 4 bin 303 dolar seviyeleri kısa vadeli destek konumunda.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 10

YIL SONU VE 2027 TAHMİNLERİ

Piyasa uzmanları ve finans kuruluşları altının geleceğine dair ezber bozan tahminler yayımlamaya başladı.

FXEmpire analizine göre:

DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALİ

4 bin 400 dolar üzerindeki kalıcı kapanışlar altındaki geçici dibin oluştuğuna işaret edecek.


YIL SONU HEDEFİ

Ons altın fiyatının yıl sonundan önce 5 bin dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 11

2027 UZUN VADELİ HEDEF

Yükseliş trendinin devam etmesi halinde altının 2027'nin ikinci yarısında ons başına 7 bin doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 12

Altının önümüzdeki dönemdeki seyrinde Fed'in adımları, dolar endeksi, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici rol oynamaya devam edecek.

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Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı - Resim: 13

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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