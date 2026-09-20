Altın için dudak uçuklatan rekor tahmin: Herkesi ters köşe yaptı

Altın piyasasında kısa ve orta vadede takip edilecek kritik seviyeler belirginleşti.

Teknik açıdan öne çıkan eşikler şu şekilde sıralanıyor:

Kritik Direnç Bölgesi: 4 bin 420 - 4 bin 440 dolar aralığı en kritik bölge olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanmayı güçlendirebilir.

Sıradaki Eşik (200 Günlük AHO): Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre direncin aşılması halinde 4 bin 540 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir.

Alt Destek Seviyeleri: Olası aşağı yönlü sarkmalarda 4 bin 343 ve 4 bin 303 dolar seviyeleri kısa vadeli destek konumunda.