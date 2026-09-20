Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarım arazileri kiraya çıkıyor: Detaylar netleşti

Tarım arazileri kiraya çıkıyor: Detaylar netleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına yönelik süreci sürdürüyor. Arazilerin tespiti, kira bedelinin belirlenmesi ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen 5 soru yanıtlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yürütülen kiralama çalışmalarını sürdürüyor.

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Mevzuat kapsamında, çeşitli nedenlerle art arda iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri kiralama sürecine dahil ediliyor.

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Söz konusu araziler, tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere sezonluk süreyle kiraya çıkarılıyor.

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Kiralama karşılığında elde edilen bedel ise arazi sahiplerine ödeniyor.

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Arazilerin kimler tarafından ve nasıl kiralanabileceği merak edilirken, süreçle ilgili öne çıkan 5 soru ve yanıtı şöyle:

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1. Hangi araziler kiralama kapsamında bulunuyor?

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Tarım arazisinin üst üste iki yıl boyunca işlenmemiş olması, kiralama kapsamına alınmasında temel kriterlerden biri olarak uygulanıyor.

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5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik doğrultusunda belirlenen bu araziler, tarımsal üretim amacıyla Bakanlık tarafından sezonluk süreyle kiraya veriliyor.

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Arazi sahibine ise belirlenen kira bedeli ödeniyor.

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2. İşlenmeyen araziler hangi aşamalardan geçiyor?

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2026 üretim yılına ilişkin tespit çalışmaları, il ve ilçelerde görev yapan Arazi Tespit Komisyonları tarafından tamamlandı.

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Kiralama kapsamına girecek araziler için ilan dönemi de 1 Eylül itibarıyla başladı.

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3. Kiralama sürecini hangi kurum yürütecek?

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İlan döneminin sona ermesinin ardından mülki amirlerin onayları alınacak.

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Bu aşamaların tamamlanmasıyla kesinleşen arazilerin kiralama işlemleri, gelen talepler doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince yürütülecek.

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4. Arazinin kira bedeli neye göre hesaplanacak?

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Kiralama için belirlenecek tutar, ilgili komisyon tarafından tespit edilen rayiç kira bedelinin altında olmayacak.

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Rayiç bedelin belirlenmesi sırasında ise emsal olarak kullanılabilecek araziler dikkate alınacak.

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Tarım arazileri kiraya çıkıyor: Detaylar netleşti - Resim: 19

Bunun için kiralanacak araziyle benzer özellik taşıyan ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

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Tarım arazileri kiraya çıkıyor: Detaylar netleşti - Resim: 20

İlanda yer alan araziler için başvuruda bulunmak isteyenlerin, kiralama talep formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.

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Başvurular, ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne yapılabileceği gibi Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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Kiralama işleminin ardından oluşan kira bedeli arazi sahibine ödenecek.

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