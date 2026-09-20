Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yürütülen kiralama çalışmalarını sürdürüyor.
Tarım arazileri kiraya çıkıyor: Detaylar netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına yönelik süreci sürdürüyor. Arazilerin tespiti, kira bedelinin belirlenmesi ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen 5 soru yanıtlandı.Kaynak: Haber Merkezi
Mevzuat kapsamında, çeşitli nedenlerle art arda iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri kiralama sürecine dahil ediliyor.
Söz konusu araziler, tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere sezonluk süreyle kiraya çıkarılıyor.
Kiralama karşılığında elde edilen bedel ise arazi sahiplerine ödeniyor.
Arazilerin kimler tarafından ve nasıl kiralanabileceği merak edilirken, süreçle ilgili öne çıkan 5 soru ve yanıtı şöyle:
1. Hangi araziler kiralama kapsamında bulunuyor?
Tarım arazisinin üst üste iki yıl boyunca işlenmemiş olması, kiralama kapsamına alınmasında temel kriterlerden biri olarak uygulanıyor.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik doğrultusunda belirlenen bu araziler, tarımsal üretim amacıyla Bakanlık tarafından sezonluk süreyle kiraya veriliyor.
Arazi sahibine ise belirlenen kira bedeli ödeniyor.
2. İşlenmeyen araziler hangi aşamalardan geçiyor?
2026 üretim yılına ilişkin tespit çalışmaları, il ve ilçelerde görev yapan Arazi Tespit Komisyonları tarafından tamamlandı.
Kiralama kapsamına girecek araziler için ilan dönemi de 1 Eylül itibarıyla başladı.
3. Kiralama sürecini hangi kurum yürütecek?
İlan döneminin sona ermesinin ardından mülki amirlerin onayları alınacak.
Bu aşamaların tamamlanmasıyla kesinleşen arazilerin kiralama işlemleri, gelen talepler doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince yürütülecek.
4. Arazinin kira bedeli neye göre hesaplanacak?
Kiralama için belirlenecek tutar, ilgili komisyon tarafından tespit edilen rayiç kira bedelinin altında olmayacak.
Rayiç bedelin belirlenmesi sırasında ise emsal olarak kullanılabilecek araziler dikkate alınacak.
Bunun için kiralanacak araziyle benzer özellik taşıyan ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.
İlanda yer alan araziler için başvuruda bulunmak isteyenlerin, kiralama talep formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.
Başvurular, ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne yapılabileceği gibi Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
Kiralama işleminin ardından oluşan kira bedeli arazi sahibine ödenecek.