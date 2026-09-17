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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Gülsen Tuncer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tiyatrodan sinemaya uzanan uzun sanat hayatında sayısız projede yer alan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini Cumhuriyet Kadınları Derneği yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

Dernek tarafından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek bir Cumhuriyet aydını, tiyatro ve sinema sanatçımız, kıymetli Gülsen Tuncer’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatıyla, zarafetiyle, vatanseverliğiyle ve güzel insanlığıyla gönüllerimizde iz bıraktı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

"Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği "Arsen Hanım" karakteri başta olmak üzere tiyatro ve Türk sinemasında canlandırdığı çok sayıda unutulmaz rolle geniş kitlelerin sevgisini kazanan 81 yaşındaki usta sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncuya dördüncü evre beyin kanseri teşhisi koyulmuş ve tedavi altına alınmıştı.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.

50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.