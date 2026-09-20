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SPK talimatıyla 7 şirkete ait 131 fonda işlemlerin durdurulmasının ardından tasfiye süreci başlarken, yatırımcıların paralarını ne kadar geri alabileceği belirsizliğini koruyor.

Fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirilirken, ödemelerin hangi oranda yapılacağı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Yaklaşık 900 milyar liralık varlığın kilitli kaldığı ve 500 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendirdiği belirtilen krizde tasfiye programının üç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği duyurulmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında bankacılık sektöründen bir kaynağın değerlendirmelerini aktardı.

BANKALAR TASFİYE MASASI GİBİ HAREKET EDECEK

Altaylı'nın aktardığına göre, görevlendirilen bankaların öncelikle devralınan fonların içindeki varlıkları incelemesi bekleniyor.

Bu varlıkların oluşacak piyasa değerleri üzerinden nakde çevrilmesinin ardından hak sahiplerine ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Bankacılık kaynağına göre işlemlerin zamana yayılarak gerçekleştirilmesi, panik satışlarının önüne geçilmesi ve yatırımcıların zararının azaltılması açısından önem taşıyor.

Altaylı'nın görüştüğünü belirttiği bankacı, söz konusu fonlarda bankalardaki mevduat benzeri bir devlet garantisi bulunmadığına dikkat çekti. Bu nedenle bankaların fonlardaki varlıkların tamamını karşılama yükümlülüğü bulunmayacağı, satışlardan elde edilen tutarın hak sahipleri arasında dağıtılacağı belirtildi.

“YÜZDE 10'UNU ALAN ŞANSLI SAYILIR”

Altaylı'nın aktardığı bankacı değerlendirmesinde yatırımcıların geri alabileceği paraya ilişkin dikkat çeken bir ifade de yer aldı.

Bankacı, “Koyduğu paranın yüzde 10'unu alan şanslı sayılır diyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

Aynı kaynak, bankaların bu paraların tamamını geri ödeme yükümlülüğünün bulunmayacağını belirterek, görevlendirilen bankaların “bir tür tasfiye masası gibi” hareket edeceğini söyledi.

GERÇEK YATIRIMCILARIN BELİRLENMESİ KRİTİK

Altaylı'nın yazısında, tasfiye sürecinin önemli aşamalarından birinin gerçek küçük yatırımcıların tespit edilmesi olacağı aktarıldı. Bankacılık kaynağına göre, hak sahiplerinin doğru biçimde ayrıştırılması, yatırımcıların kayıplarının ne ölçüde telafi edilebileceği açısından önem taşıyor.

Fonlardaki varlıkların piyasa değerleri üzerinden nakde çevrilmesi ve ardından elde edilen tutarın hak sahiplerine dağıtılması beklenirken, yatırımcıların yatırdıkları paranın tamamını geri alacağının garanti edilmediği belirtildi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Peki, bundan sonra ne olur?

Yani Ziraat Bankası ve İş Bankası’na yüklenen alacaklar nasıl ödenir?

Dün, Türkiye’nin bankacılık duayeni bir isim ile birlikteydim.

O bana “Fatih, ne oluyor, nedir bu fon meselesi?” diye sordu.

Güldüm, ben de ona “Nedir bu fon meselesi?” diye sordum.

İkimiz de bilmiyormuşuz gibi yaparak.

“Daha önce konuşmuştuk bunların bir yerde patlayacağını. Herkes de biliyordu zaten.” dedi.

Haklıydı. Herkes biliyordu.

“Bankalar ne yapacak, bu yükün altından nasıl çıkacak?” diye sordum bankacı dostuma.

“Aslında bu işin bankalara devri saçma ama toplumsal olarak sıkıntı çıkmasın diye böyle bir formülü makul bulmuş olmalılar. Tsunaminin önüne bir engel koymak gibi düşünebilirsin.” dedi ve sistemin nasıl yürüyebileceğini anlattı.

“Bankalar aldıkları fonların içindeki varlıklara bakarlar. Bunları şimdi oluşacak piyasa değeri üzerinden nakde çevirirler ve buna göre hak sahiplerine ödeme yapmaya başlarlar. Bunu panik havası geçince yavaş yavaş yapmalarına imkan tanınırsa yatırımcıların zararı daha az olur. Tabii kim gerçek yatırımcı, kim değil onu da belirlemek gibi bir dertleri olacak. Sorunu zamana yayarak çözeceklerdir. Doğrusu bu mudur emin değilim ama makul olan budur.”

Peki, buralara para yatıran herkes parasını geri alacak mı?

Bankacı dostumun yanıtı önemli.

“Gerçek küçük yatırımcıları bulup ayıklamakta ne kadar başarılı olunursa, hak sahiplerinin alacağı miktar o oranda kayıplarını telafi edici olur. Ancak burada bankalarda olduğu gibi bir devlet garantisi yok. Bu durumda satışlardan sonra kalan para dağıtılır. Koyduğu paranın yüzde 10’unu alan şanslı sayılır diyebilirim. Çünkü bankaların bu paraların tamamını geri ödemek gibi bir yükümlülüğü olmayacak. Bir tür tasfiye masası gibi hareket edecekler.”