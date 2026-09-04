Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçimi yarın tekrarlanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birlik olun" çağrısının ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde yayımladığı mektupta gözaltılara tepki gösterdi. Dedetaş, “Bu gözaltıların tesadüf olmadığını biliyoruz. Apaçık bir planın parçası” ifadelerini kullanırken, belediyedeki kadın yöneticilerin durumuna da dikkat çekti.

“APAÇIK BİR PLANIN PARÇASI”

Dedetaş mektubunda, belediyeye yönelik 3 yeni gözaltının tamamının meclis üyelerine yönelik olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemize yönelik 3 gözaltı daha. Hem de hepsi meclis üyesi! Üstelik bu 3 arkadaşımızın 2’si aynı zamanda İBB meclis üyesi. Belediye başkan vekilliği seçimlerine yapılan itiraz ile yenilenecek olan seçime 3 gün kala yapılan bu gözaltıların tesadüf olmadığını biliyoruz. Apaçık bir planın parçası.”

Millet iradesi vurgusu yapan Dedetaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde yapılan konuşmaları hatırlatarak, bugün aynı anlayışın uygulanmadığını savundu.

Dedetaş, “O gün yapılan konuşmalarda dinlediğimiz millet iradesine duyulan saygının, bugün nasıl da tek taraflı olduğunu bir kere daha gördük. Bu millet ‘beni’ seçerse, ‘benden’ yana olursa iradesine saygı duyarım. Aksi bir irade ortaya koyarsa, o zaman her türlü engeli yaratırım. Bu mu gerçekten bizi refaha taşıyacak, mutlu insanlar olmamızı sağlayacak anlayış? Onu sizler değerlendirirsiniz” dedi.

KADIN YÖNETİCİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Mektubunda operasyonların kadınlar açısından taşıdığı sonuçlara da ayrı bir bölüm ayıran Dedetaş, Üsküdar’ın tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkanının seçildiğini hatırlattı.

Dedetaş, “Üsküdarlılar, belediye tarihinde ilk defa bir kadına demişti ki ‘Bizi sen temsil et’, ‘Bizim adımıza sen karar ver.’ Ne onur, ne sorumluluk. Bu güven karşısında hep tek bir cevap verdim: ‘Umarım sevginize ve güveninize layık olurum, Allah mahcup etmesin’” ifadelerini kullandı.

Görev süresinde kampanya vaatlerinin yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerini savunan Dedetaş, “Bu müdahaleler olmasa, 2,5 yıl sonra neyi iyi yaptık/yapamadık, ona bakarak özgür iradenizle kararlarınızı verecektiniz. Çünkü ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’” dedi.

“3 KADIN, 3 YAŞAM, 3 ANNE”

Dedetaş, belediyenin üst yönetiminde eşit temsiliyeti öncelediklerini belirterek, üç kadın başkan yardımcısının durumunu anlattı.

Filiz Deveci’nin 30 yılı aşkın süredir devlet memuru ve şehir plancısı olduğunu belirten Dedetaş, Deveci’nin Üsküdar’daki kentsel dönüşüm planları üzerinde çalıştığını ifade etti ve “Ödülü mü? 4 aydır tutuklu” dedi.

Cansu Yılmaz’ın 13 yıllık devlet memuru olduğunu kaydeden Dedetaş, Yılmaz’ın belediye çalışanlarının sendikal süreçleri ve iş barışına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Dedetaş, Yılmaz’ın eşinin İBB dosyası kapsamında tutuklanmasının ardından yaşadığı kaygılar nedeniyle başkan yardımcılığını bıraktığını aktardı.

AMİNE CANSU ÇELİK İÇİN “SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK” DEDİ

Dedetaş, Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi olan Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in sağlık ve iş yeri ruhsatlarından sorumlu olduğunu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün de kendisine bağlı bulunduğunu belirtti.

Çelik’in ücretsiz HPV aşısı, Anne-Bebek Taksi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi gibi projelerde görev aldığını aktaran Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarıların ödülü mü? Şu an Vatan Emniyet’te gözaltında. Cumartesi yapılacak Başkan Vekilliği seçiminde oy kullanamayacak.”

“SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRMEZ AMA...”

Dedetaş, seçilmişlik ya da başarının kişilere suç işleme özgürlüğü vermediğini vurgularken, suçun kanıtlanmadığı durumlarda siyasi hesaplarla haksızlık yapılmaması gerektiğini savundu.

Dedetaş, “Hiçbir başarı ya da seçilmişlik suç işleme özgürlüğü getirmez. Fakat suçu olmayan veya ispatlanamayan kimse de sırf siyasi hesaplar sebebiyle bu denli haksızlığa maruz bırakılamaz. Yoksa bırakılabilir mi? Bu karar da sizin” dedi.

Kadınların iş dünyası, siyaset ve kamudaki var olma mücadelesine de değinen Dedetaş, yaşananların kazanılmış haklar bakımından gerilemeye yol açtığını savundu.

“KIZ ÇOCUKLARI ‘BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM’ DEMEYE BAŞLADI”

Dedetaş, mektubunun sonunda kız çocuklarının temsil meselesine ilişkin bir anısını paylaştı.

Bir işletmenin yöneticilerinin kendisine, çocuklara “Büyüyünce hangi mesleği seçeceksiniz?” diye sorduklarını aktaran Dedetaş, ilk kez geçen yıl kız çocuklarından “belediye başkanı olmak istiyorum” yanıtlarının gelmeye başladığını söyledi.

Dedetaş, “Sizden sonra dediler bu cevaplar gelmeye başladı. Bunu duyunca gözlerim dolmuştu. Kız çocuklarımız için artık bir cam tavan daha kırılmıştı. Peki, şimdi yeniden sorsak ne diyecekler acaba?” ifadelerini kullandı.

“TARİH ALTIN HARFLERLE YAZACAK”

Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçiminin ikinci kez yapılacağını hatırlatan Dedetaş, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Yarın Üsküdar için çok önemli bir gün. Belediye Meclisi’nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Unutmayalım ki, seçimde onurlu duracak meclis üyelerini tarih altın harflerle yazacak.”

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından yapılan Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimlerinde AKP'nin itirazı kabul edilmiş ve seçimin yenilenmesi talep edilmişti. Üsküdar Belediyesi seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

Ret kararı üzerine İstanbul Valiliği, seçimin yenileceği günü açıkladı. Valilik, Üsküdar Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.

5 Ağustos'ta ilk yapılan seçimde, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Dün AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li 4 meclis üyesinin AKP'ye geçtiğini duyurdu.