Üsküdar Belediyesi'nde 4 CHP'li isim partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçti

“Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti’ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar’a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."