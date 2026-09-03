Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri tam anlamıyla krize döndü. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçime AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, seçimin iptaline karar verdi. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada 5 Eylül Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimlerinin yenileceğini açıkladı.
Üsküdar Belediyesi'nde 4 CHP'li isim partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçti
Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı.Kaynak: Haber Merkezi
CHP'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR
Seçimler ise CHP'nin en istemediği senaryo gerçekleşti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan Tahsin Usta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Meclis üyelerine rozetleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.
'HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN BU KARARI ALDIK'
AK Parti’ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına açıklama yaptı. Usta, kararlarının Üsküdar’a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti’ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar’a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."
İstifalarla birlikte gözler cumartesi günü yapılacak başkanvekilliği seçimlerine çevrildi. Meclis'te sandalye üstünlüğünü kazanan AK Parti'nin adayının başkanvekilliği seçimlerini kazanması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediyesi’nde dengeleri değiştiren ve 4 CHP’li meclis üyesinin AK Parti’ye geçişine kadar uzanan süreç, Temmuz 2026’da başlayan yargı ve siyaset trafiğiyle şekillendi.
Sürecin ilk kırılma noktası, 29 Temmuz 2026 tarihinde yaşandı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediye başkanlığının boşalması üzerine İçişleri Bakanlığı ve Valilik süreci başlatarak belediye meclisini yeni başkanvekilini seçmek üzere toplantıya çağırdı.
5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi ise son derece gergin ve tartışmalı bir atmosfere sahne oldu. İlk turlarda gerekli çoğunluk sağlanamazken, oylama turlarında usul tartışmaları ve geçersiz sayılan pusulalar üzerine sert tartışmalar yaşandı. Olaylı geçen seçimin 4. turunda CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkanvekili seçildi; AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı.
Ancak AK Parti Grubu, 3. ve 4. turdaki oylamalarda oy pusulalarının mevzuata aykırı şekilde geçersiz sayıldığını ve seçimde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos 2026 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vererek 5 Ağustos’taki meclis kararını askıya aldı. CHP’nin üst mahkemeye yaptığı itirazın da Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül 2026’da reddedilmesiyle birlikte ilk seçim resmen iptal edildi ve İstanbul Valiliği yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Kritik seçime sadece 2 gün kala, belediye meclisindeki dengeleri doğrudan etkileyecek yeni gelişmeler yaşandı. 3 Eylül 2026 sabahı düzenlenen operasyonla, aralarında oy kullanma hakkı bulunan CHP’li meclis üyelerinin de yer aldığı isimler hakkında gözaltı kararları uygulandı ve 2 meclis üyesi gözaltına alındı.
Sandık kurulmasına 1,5 gün kala meclis aritmetiği üzerinde soğuk duş etkisi yaratan bu gözaltı hamlesinin hemen ardından ise meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ettiklerini açıklayarak AK Parti’ye katıldı. Yaşanan tüm bu adli, hukuki ve siyasi gelişmeler; Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasından iptal edilen seçime, kritik oylama öncesindeki gözaltılardan saf değiştiren meclis üyelerine uzanan zincirin halkalarını oluşturarak Cumartesi günü yapılacak oy verme işlemi öncesinde meclisteki sandalye üstünlüğünü ve başkanvekilliği seçimi olasılıklarını tamamen AK Parti lehine çevirmiş oldu.