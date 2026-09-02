Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Sözcüsü Tarık Balyalı, sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili açıklamasına dair bir paylaşım yaptı.

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Balyalı, "Bugün 4 Belediye Meclis Üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 Belediye Meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün gözaltında kalacaklar" dedi.

Balyalı, mesajında şunları belirtti:

- "Üsküdar Belediyesinin iptal edilen Başkan Vekilliği seçimi sonrasında yaşanan gelişmeler şunlar:

- Önce Belediye Başkan Vekilliği 3. Turunda AKP’ye oy veren 2 CHP’li Meclis Üyesi partilerinden istifa ettirildi.

- Bugün 4 Belediye Meclis Üyemiz ifadeye çağrıldı. 2 Belediye Meclis üyemiz gözaltına alındı ve 4 gün gözaltında kalacaklar.

- Belediye Meclis Üyelerimizin gözaltına alınmasından bir kaç saat sonra İstanbul Valiliği yeni Belediye Başkan Vekilliği seçim tarihini belirledi.

- Bu şartlarda Belediye Başkan Vekilliği seçimi, Belediye Meclis Üyelerimiz gözaltındayken 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

- Ne diyorlardı 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' değil mi?

- Türkiye’de yargı bağımsız filan değil aksine sonuna kadar 'siyasidir'."

YENİ SEÇİM 5 EYLÜL'DE

İstanbul Valiliği, seçimin yenileceği günü açıklamıştı. Valilik, Üsküdar Belediye Meclisi'nin Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.