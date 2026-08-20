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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısıyla ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Netanyahu, saldırının Türkiye'ye daha önce ilettikleri mesajın anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Euronews'in haberine göre, Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan iddiaların İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı belirtildi.

NETANYAHU: MESAJIMIZI DAHA İYİ ANLAMALARINI SAĞLADIK

İsrail'de bir televizyon programına röportaj veren Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri varlık göstermemesi konusunda daha önce uyarıldığını söyledi.

Netanyahu, Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen askeri yapılanmasına müsamaha göstermeyeceklerini ve bunu kendileri açısından tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı, saldırıyla ilgili açıklamasında, Türkiye'ye ilettikleri mesajın “Yapmayın” olduğunu belirterek, mesajın anlaşılmadığını iddia etti.

Netanyahu, Suriye'ye düzenlenen saldırıyla Türkiye'nin mesajlarını daha iyi anlamasını sağladıklarını öne sürdü.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN HALEP İDDİASI

İsrail Başbakanlık Ofisi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir üsse yerleşmesine izin verdiği iddia edildi. İsrail tarafı, bunun iki ülke arasındaki mevcut güvenlik anlayışını ihlal etmenin eşiğine geldiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının İsrail açısından doğrudan bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ileri sürerek Şam yönetiminin daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığını iddia etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN NETANYAHU'YA SERT YANIT

Netanyahu ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan iddiaların “gayriciddi” olduğu belirtilerek, bu iddiaların İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, Netanyahu'nun bölgedeki politikalarının yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı nitelikte olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN İSTİKRARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEK"

Açıklamada Türkiye'nin bölgede kalıcı barıştan yana olduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, bölgedeki sorunların çözümünün uluslararası hukuka saygı gösterilmesinden geçtiğini belirterek Netanyahu'ya saldırgan ve dayatmacı politikaları terk etme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Suriye'de huzur, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla Suriye hükümetiyle meşru zeminde iş birliğini sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Türkiye, Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir” mesajı verildi.

Netanyahu'nun Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamaları ve Ankara'nın verdiği yanıt, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki bölgesel güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.