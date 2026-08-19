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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin “İhanete Karşı Bayrak Açıyorum” mitinglerinin ikincisinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. YENİÇAĞ Gazetesi'nden Arslan Bulut'un takip ettiği miting sonrası önemli değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu dayatma ittifalara kapıyı kapattığını ifade etti.





MİLLİYETÇİ PARTİLER İTTİFAKI

Siyaset kulislerinde son günlerde en çok konuşulan konu İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında kurulması muhtemel ittifak.

MHP'den ayrılan isimlerin kurduğu İYİ Parti'den daha sonra Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni, Yavuz Ağıralioğlu ise Anahtar Parti'yi kurmuştu.



Aradan geçen sürenin ardından üç partinin, olası seçimde baraj ve Meclis'te temsil sorunuyla karşılaşmamak için yeniden aynı ittifak çatısı altında buluşabileceği öne sürülüyordu. Dervişoğlu açıklamalarında bu iddialara yanıt vermiş oldu...

SİSTEMİN SIKINTISI 50+1



Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi yansımalarını mevcut sistem yürürlükte olmasaydı şahsi iddialarını çok daha açık bir biçimde ortaya koyabileceğini ifade etti. Günümüzde kişisel bir vizyon veya iddia ortaya konulduğunda meselenin farklı yönlere çekildiğini belirten Dervişoğlu, bu tablonun temel nedeninin sistemin zorunlu kıldığı yüzde 50 artı 1 oy kuralı olduğunun altını çizdi.

SEÇİM GÜNDEMİ YOK, İTTİFAK BASKISI VAR



Türkiye'nin önünde yakın tarihli bir seçim olmamasına rağmen kamuoyunda ve siyaset sahnesinde sürekli olarak ittifak senaryolarının konuşulmasına dikkat çeken tecrübeli siyasetçi, bu duruma net bir çizgi çekti. Kendi siyasi iradelerinden taviz vermeyeceklerini açıkça belirten Dervişoğlu, “Ben birilerinin dayatmasıyla ittifak yapmam” sözleriyle olası işbirliklerine dair duruşunu özetledi.





