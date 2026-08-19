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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemindeki birçok konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelttiği "Kürdistan" sorusuyla da gündem yarattı.

Gazilere yönelik polis müdahalesinden Suriye'deki gelişmelere, Furkan Vakfı operasyonundan ekonomiye kadar birçok başlıkta konuşan Özdağ, kamuoyunun yanıt beklediğini söyledi.

"BU GAZİLERDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Konuşmasına Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazilere yönelik polis müdahalesini eleştirerek başlayan Özdağ, sert ifadeler kullandı.

Gazilerin hak arama mücadelesinin engellenmesini eleştiren Özdağ, "Bu insanlar hayatlarını bu devlet ve bu millet yaşasın diye feda ettiler. Şimdi haklarını aramak için basın açıklaması yapmalarını hangi gerekçeyle engelliyorsunuz?" dedi.

Özdağ ayrıca terör eylemlerini açıkça kutladığını öne sürdüğü DEM Partili milletvekilleri hakkında neden soruşturma açılmadığını da sorguladı.

"SİPAN HEMO" İDDİASINI GÜNDEME TAŞIDI

Suriye'deki gelişmelere de değinen Özdağ, İsrail'in İdlib'deki askeri üsse yönelik saldırısını Türkiye'nin egemenlik hakları açısından değerlendirdi.

Konuşmasında ayrıca Türkiye tarafından kırmızı bültenle arandığını ve hakkında ödül kararı bulunduğunu belirttiği "Sipan Hemo" kod adlı Semir Asu'nun arananlar listesinden çıkarıldığını öne sürerek bu kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

BAHÇELİ'YE DİKKAT ÇEKEN "KÜRDİSTAN" SORUSU

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelttiği açıklamalar oldu.

Özdağ, Hakkari'den Ankara'ya gelen bir aşiret liderinin Bahçeli'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, ziyaret sonrası yapılan "Çerçeve yasa Kürdistan'ın dört parçası için geçerlidir" açıklamasına MHP yönetiminden kurumsal ve net bir yalanlama gelmediğini söyledi.

Bu konuda milliyetçi camianın ve kamuoyunun açıklama beklediğini ifade eden Özdağ, Bahçeli'ye bu iddialar üzerinden soru yöneltti.

FURKAN VAKFI OPERASYONU VE YARGI ELEŞTİRİSİ

Özdağ, Adana merkezli Furkan Vakfı operasyonuna da değinerek, operasyonun bir Cumhurbaşkanı danışmanı tarafından sosyal medyada önceden duyurulduğunu öne sürdü.

Bu durumun yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü ifade eden Özdağ, iktidarın kendisine destek vermeyen cemaat ve tarikatları hedef aldığını iddia etti.

"MİLYARLARCA DOLAR YURT DIŞINA ÇIKIYOR"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, Türkiye'de halkın ağır ekonomik baskı altında olduğunu söyledi.

Ülkeye giren yabancı sermayeden daha fazlasının yurt dışına çıktığını öne süren Özdağ, son yıllarda yalnızca yurt dışından gayrimenkul alımları için resmi kayıtlara geçen milyarlarca doların Türkiye dışına çıktığını belirtti.

Özdağ, vatandaşların alım gücünün giderek düştüğünü belirterek ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerini sürdürdü.