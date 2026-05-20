Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
Beton ve tuğla tarihe karışıyor: Evini bu şekilde inşa etti

Princeton Üniversitesi’nden bilim insanları, küresel karbon emisyonunun yüzde 40’ından sorumlu olan beton ve tuğlaya karşı ezber bozan bir alternatif geliştirdi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Küresel iklim kriziyle mücadelede geleneksel inşaat yöntemleri masaya yatırılıyor. Princeton Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir araştırma ekibi, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularından biri olan beton ve tuğla kullanımına meydan okuyan radikal bir projeye imza attı.

Ekip, tarımsal bir atık olan samanı ana yapı malzemesi olarak kullanarak karbon emme özelliğine sahip modern bir prototip ev inşa etti.

New York yakınlarındaki Hudson bölgesinde hayata geçirilen projenin liderliğini mimarlık profesörü Paul Lewis üstlendi.

Neredeyse tamamen preslenmiş samandan oluşan yapıyla malzemenin ezber bozan potansiyelini gözler önüne seren Lewis, çocukluğumuzun klasik "Üç Küçük Domuzcuk" hikayesindeki tuğla ev övgüsünün günümüz iklim şartlarında geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Geleneksel malzemelerin üretim aşamasında doğaya devasa oranlarda karbon saldığını, samanın ise tam tersine yetişme sürecinde karbonu bünyesinde hapsederek "negatif emisyon" sağladığını vurgulayan Lewis, şu dikkat çekici değerlendirmede bulundu:

"Saman ev karbonu emer, ahşap ev oldukça iyidir; ancak tuğla ev aslında iklim felaketine yol açan bir karbon bombasıdır."

Projeyi benzerlerinden ayıran en büyük özellik ise samanın sadece bir yalıtım malzemesi olarak kalmaması. Geliştirilen bu modern yapıda saman, binanın iskeletini ve duvarlarını oluşturan temel taşıyıcı bileşen olarak rol oynuyor.

Princeton Üniversitesi Yapı Mühendisliği Profesörü Guy Nordenson ile ortaklaşa yürütülen bu inovatif proje, geleneksel tarımsal dokuları modern mühendislik çözümleriyle harmanlıyor.

Araştırmacılar, Hudson'daki yapının şimdilik deneysel bir mimari tasarım örneği olduğunu ancak nihai hedeflerinin samanı tıpkı tuğla veya beton bloklar gibi uluslararası standartlara sahip bir inşaat malzemesi haline getirmek olduğunu ifade ediyor.

Samanın inşaat sektöründe yaygın bir şekilde ticari olarak kullanılabilmesi adına yapısal dayanıklılık ve seri uygulama yöntemleri üzerindeki bilimsel testler ise hız kesmeden devam ediyor. Profesör Nordenson, ham maddenin kolayca tedarik edilebilmesi durumunda, bu yöntemin zamanla endüstriyel bir standarda dönüşeceğinden emin.

Princeton ekibinin bu başarılı deneyi, inşaat sektöründe fosil yakıt bağımlılığını azaltacak ve çevresel tahribatı en aza indirecek yeşil bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

