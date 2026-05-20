Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferi: Dursun Özbek şartını koydu

Galatasaray’da şampiyonluk yolunda sergilediği performansla öne çıkan Barış Alper Yılmaz için Başkan Dursun Özbek’in şartlı transfer sözü verdiği iddia edildi.

Galatasaray’da sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anlaşma noktasına gelen ancak kulübün oyuncuyu kadroda tutma kararı sonrası kısa süreli kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz, takımda kaldıktan sonra gösterdiği performansla şampiyonluk sürecinde kritik rol oynadı.

25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Avrupa kulüplerinin oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon boyunca Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında birçok scoutun tribünden takip yaptığı da aktarıldı.

Fanatik'in haberine göre Dursun Özbek, sezon sonunda milli futbolcu ile yaptığı görüşmede, Avrupa transferine ilişkin şartlı bir taahhütte bulundu.

Özbek’in, “Kabul edilebilir bir teklif gelmesi halinde transferine izin verileceği” yönünde mesaj verdiği öne sürüldü.

İngiltere başta olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Barış Alper’in geleceği, yeni sezon öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 karşılaşmada görev alan milli oyuncu, 12 gol ve 16 asistlik performans ortaya koydu.

Kaynak: Diğer
