Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak

Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak

ABD-İran arasındaki savaş devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve iktidarın çözümler konusundaki yetersizliği akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıtta tabelalar bu gece değişecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 1

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler sonrası brent petrol 110 dolara kadar yükseldi. Bret petroldeki artış ve Türkiye'deki yüksek dolar kuru, zamların pompaya daha yüksek yansımasına sebep oluyor.

1 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 2

Sektör kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre, akaryakıtta tabelalar bu gece değişecek. Motorine zam gelecek.

2 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 3

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 74 kuruşluk bir zam bekleniyor. Zam, pompaya yansıyacak.

3 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 4

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

4 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 5

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 67.48 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL

5 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 6

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 67.32 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL

6 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 7

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Nakliye ve lojistik maliyetlerinin eklenmesiyle başkentte rakamlar bir miktar yukarı yönlü seyrediyor.

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 68.59 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL

7 8
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak - Resim: 8

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 68.86 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro