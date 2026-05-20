Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler sonrası brent petrol 110 dolara kadar yükseldi. Bret petroldeki artış ve Türkiye'deki yüksek dolar kuru, zamların pompaya daha yüksek yansımasına sebep oluyor.
Akaryakıta bu gece zam gelecek, pompada yangın başlayacak
ABD-İran arasındaki savaş devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve iktidarın çözümler konusundaki yetersizliği akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıtta tabelalar bu gece değişecek.Yunus Arıkan
Sektör kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre, akaryakıtta tabelalar bu gece değişecek. Motorine zam gelecek.
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 74 kuruşluk bir zam bekleniyor. Zam, pompaya yansıyacak.
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Nakliye ve lojistik maliyetlerinin eklenmesiyle başkentte rakamlar bir miktar yukarı yönlü seyrediyor.
Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 68.86 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL