Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 88 şüpheli tutuklanmış 33’ünün ise itirafçı olarak savcılığa dilekçe gönderdiği ortaya çıkmıştı. İtirafçı olmak isteyenlerin arasında geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ında olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 23 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ümit Karan'ın Adli Tıp Kurumu'na kan ve verdiği idrar testinde uyuşturucu kullandığına dair ibareler tespit edilmişti.

Yaklaşık iki haftadır tutuklu bulunan eski Galatasaraylı ve milli futbolcunun 'etkin pişmanlık' faydalanmak için savcılığa başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Karan’ın önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili Ş.N (23) isimli genç bir kız verdiği ifadede, Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk ifadesinde uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" demişti. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

‘BİLDİKLERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM’

Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenilirken, eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.