ZELENSKİY'DEN ÜÇ DİLDE KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ: KALICI BARIŞ TEMENNİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kurban Bayramı vesilesiyle resmi sosyal medya hesapları üzerinden üç farklı dilde yazılı bir kutlama mesajı paylaştı. Bayramın tüm evlere huzur, bereket ve kalıcı bir barış getirmesini temenni eden Ukrayna Lideri, küresel güvenlik ve hürriyet mesajları verdi.

"UKRAYNA VE ÇEVRESİNDE HAYATI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Ukrayna'nın egemenliği ve halkının güvenliği için verdikleri mücadeleye değinen Zelenskiy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna olarak, mümkün olduğunca fazla ailenin bu yıl Kurban Bayramı’nı güven içinde geçirebilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Hayatı burada, Ukrayna'da ve Avrupa'da korurken, aynı zamanda Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde ve Güney Kafkasya’daki dost ve müttefik ülkelerde de yaşamın korunmasına destek oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde korku ve güvensizlik insanların hayatına hakim olmamalıdır."

"KIRIMLI SİYASİ TUTSAKLARI YENİDEN EVLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Konuşmasında Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaşı hatırlatan ve Kırım'ın durumuna dikkat çeken Zelenskiy, ikendilerine destek verenlere teşekkür etti. Özgür dünyanın esaret altındaki insanları unutmaması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kırım'ı da unutmuyoruz. Ülkemizi ve halkımızı destekleyen, Rus işgaline karşı duran ve insanlarımızın Rus esaretinden kurtarılması için katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rusya tarafından alıkonulan Kırımlı siyasi tutsakları da unutmadık, onları yeniden evlerine, Ukrayna’ya kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Özgür dünyanın da bugün hürriyetinden mahrum bırakılan insanları unutmaması büyük önem taşıyor. Bu bayramın tüm iyi yüreklere umut ve güç getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.”