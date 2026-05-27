CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş’ın, partinin medya kuruluşlarıyla yaptığı “hizmet alım” anlaşmalarına ilişkin ortaya attığı iddia siyasette tartışma yarattı. Yarkadaş, CHP’nin bir televizyon kanalına aylık 14 milyon TL ödeme yaptığını öne sürdü.

T24 yazarı Candan Yıldız ise söz konusu kanalın büyük ihtimalle Halk TV olduğunu belirterek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

“HİÇBİR PARTİNİN BÖYLE BİR MEDYA BÜTÇESİ OLAMAZ”

Karabat, iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bir kanala ayda 14 milyon TL ödemek, yılda 168 milyon demek. Hiçbir partinin böyle bir medya bütçesi olamaz. Bütçe mantığı ile uyuşmaz. Şu kadarını söyleyeyim. Biz göreve geldiğimizde önceki yönetimin anlaşma yaptığı kanal sayısı daha fazlaydı. Bizim dönemizde daha az kanalla anlaşmamız vardı ve çok daha az ödeme yaptık.”

Karabat ayrıca, parti yönetimini devraldıklarında kasada 4 milyon TL bulunduğunu belirterek, “Biz 1 milyar 15 milyon TL bıraktık. 140 milyon TL de faiz geliri gelecekti. Bankada ne kadar para olduğunu görecekler zaten. Kılıçdaroğlu döneminden sadece özel kalem ve anonsçuyu işten çıkardık” dedi.