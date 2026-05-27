Merkez Bankası frene bastı: Taşıt kredilerinde yeni dönem

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ekonomist Levent Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda Tasarruf Finansman Şirketleri (TFŞ) ile ilgili dikkatimi çeken, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredi bakiyesi, bankaların taşıt kredi bakiyesini geçti. Konut ve taşıt kredilerinde uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler, bankacılık sektörü üzerinden kredi kullanımını yavaşlatırken tasarruf finansman şirketleri üzerinden taşıt ve konut finansmanının artışına yol açtı. Bu kapsamda, 2026 yılı mart ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut finansmanı içindeki payı yaklaşık yüzde 10 oldu. Taşıt kredilerinde ise tasarruf finansman şirketlerinin, 2025 yılı eylül ayından itibaren bankacılık sektörü kredilerini geride bıraktığı görülmektedir. Söz konusu şirketlerin taşıt kredi bakiyesinin toplam taşıt kredileri içindeki payı yüzde 60’ı geçti." dedi.