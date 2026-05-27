Otomobil finansmanında şirket bazlı modeller güç kazanırken bankaların taşıt kredilerinde belirgin bir daralma yaşanıyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, kredi musluklarını kısarken BDDK verileri sektördeki değişimi net şekilde ortaya koyuyor. Bankaların taşıt kredisi hacmi 2026 Ocak’ta 51,6 milyar TL seviyesinden 44 milyar TL’ye gerilerken, tasarruf finansman şirketleri 200 milyar TL sınırına dayandı.
Merkez Bankası frene bastı: Taşıt kredilerinde yeni dönem
Bankaların taşıt kredisi hacmi düşüşe geçerken tasarruf finansman şirketleri hızlı bir büyüme kaydederek 200 milyar TL 'ye yaklaştı. TCMB’nin sıkı para politikası kredi erişimini zorlaştırırken otomobil finansmanında yeni dönem öne çıkıyor. Peki yeni dönemde araç sahibi olmanın yolu ne olacak?
Türkiye’de araç sahibi olmak giderek daha yüksek nakit gerektiriyor. Krediye erişimin zorlaşmasıyla birlikte bireysel tüketiciler farklı finansman modellerine yöneliyor. TCMB’nin uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası, özellikle bireysel kredilerde etkisini artırırken bankaların otomobil kredisi hacminde gerileme dikkat çekiyor.
Son düzenlemelerle birlikte taşıt kredilerinde büyüme limitleri aşağı çekilirken bankaların kredi verme iştahı zayıfladı. Buna karşılık tasarruf finansman şirketleri tarafında büyüme hız kesmeden devam ediyor ve sektör alternatif bir finansman kanalı haline geliyor.
BDDK verilerine göre taşıt kredisi hacmi 44 milyar TL seviyesine gerilerken, tasarruf finansman şirketleri yaklaşık 200 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece bankadan kredi bulamayan tüketiciler, finansman ihtiyacını bu şirketler üzerinden karşılamaya başladı.
Son üç ayda bankaların taşıt kredilerindeki düşüş eğilimi belirginleşti. Bu gerileme, sektörün kredi politikalarında yaşanan sıkılaşmanın doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
BANKALARDAN ALINAN TAŞIT KREDİLERİ 4 MİLYAR TL DARALDI
Ocak ayının ilk haftasında 51,6 milyar TL olan bireysel taşıt kredileri, Şubat 2026’da 47,2 milyar TL’ye düştü. 15 Mayıs haftasında ise 44,3 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Mart sonrası hızlanan düşüş, yaklaşık 4 milyar TL’lik daralmayı ortaya koydu. Bu gerilemede TCMB’nin makroihtiyati sıkılaşma adımları etkili oldu.
TASARRUF FİNANSMAN HACMİ 200 MİLYAR TL’YE DAYANDI
Tasarruf finansman şirketleri son iki yılda güçlü bir büyüme sergiledi. 2024 başında düşük seviyelerde olan sektör, 2025 itibarıyla 100 milyar TL’yi aşarken bugün 200 milyar TL sınırına ulaştı. Böylece sektörde hızlı bir ölçek genişlemesi yaşandı.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ekonomist Levent Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda Tasarruf Finansman Şirketleri (TFŞ) ile ilgili dikkatimi çeken, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredi bakiyesi, bankaların taşıt kredi bakiyesini geçti. Konut ve taşıt kredilerinde uygulanmakta olan makroihtiyati tedbirler, bankacılık sektörü üzerinden kredi kullanımını yavaşlatırken tasarruf finansman şirketleri üzerinden taşıt ve konut finansmanının artışına yol açtı. Bu kapsamda, 2026 yılı mart ayı itibarıyla tasarruf finansman şirketlerinin toplam konut finansmanı içindeki payı yaklaşık yüzde 10 oldu. Taşıt kredilerinde ise tasarruf finansman şirketlerinin, 2025 yılı eylül ayından itibaren bankacılık sektörü kredilerini geride bıraktığı görülmektedir. Söz konusu şirketlerin taşıt kredi bakiyesinin toplam taşıt kredileri içindeki payı yüzde 60’ı geçti." dedi.
TCMB, 23 Mayıs’ta yaptığı düzenlemeyle taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürdü. Aynı kapsamda ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarında da büyüme limitleri aşağı çekildi. Amaç, tüketimi yavaşlatmak ve iç talebi kontrol altında tutmak olarak açıklandı. Yüksek faiz, sıkı risk kriterleri ve düşük kredi büyümesi nedeniyle bankalardan finansmana erişim zorlaşırken piyasada nakit alım ve tasarruf finansman şirketleri öne çıkıyor.
