Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

'Mutlak Butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, 'Tedbir kalkınca Kurultay'a gideceğiz. Elimde olsa sabah kurultaya giderim. İş mazbata değil, yargı kararlarına uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KURULTAY YASAL ZEMİNDE YAPILMALI'

Özgür Özel'in 2 milyon üye ile belirleyelim çağrısına ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay yasal zeminde yapılmalı, Genel Başkanı Kurultay seçer" yanıtını verdi.

'Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nın alınması için dilekçe verildi mi?' sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtsız bıraktı.

İhraç söylentilerinin 'dedikodu' olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu bir halk ile buluşmalarının olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan telefon gelmediğini ifade etti.

'BİR PARTİNİN KAPISI VEKİLE KAPATILAMAZ'

CHP binasına polislerin girilmesine dair Kılıçdaroğlu, "CHP tarihinde hiçbir zaman kapı kapatılmamıştı. Bir akıl tutulması var. İnsani davranışlar varken, neden birbirimizi kırıyoruz. Bir partinin kapısı vekile kapatılamaz. Orası kimsenin babasının malı değildir, halkın malıdır. Olaylar içim burkularak izledim. Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var? Vekilleri CHP'ye almama nedenini anlatsınlar" dedi.

'MEDYANIN TEK TARAFLI YAYIN YAPTIĞINI BİLİYORUM'

Medyada kendisine yönelik eleştirilere ise Kılıçdaroğlu, "Medyanın tek taraflı yayın yaptığını biliyorum. Hangi gerekçeyle yaptıklarını biliyorum. Halka doğru bilgi verecekler. Eksiğimiz de hatamızda olabilir, hepimiz insanız sonuçta" dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna dair "Tedbir kalkınca Kurultay'a gideceğiz. Elimde olsa sabah kurultaya giderim. İş mazbata değil, yargı kararlarına uyuyoruz. Kararın getirdiği nokta bu, mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler ve yapan kim: CHP'liler. Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundaki ahlaki kodlara dönmesi gerekiyor. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yol haritasına dair Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi ve MYK'yı ilk önce belirleyeceğiz." dedi. Halk ile buluşmada gerçekleri açıklayacağım dedi.

Yüksek Seçim Kurulunca mazbatasının olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız" dedi. "Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay olsun hele bir, Allah kerim" yanıtını verdi.