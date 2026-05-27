Meclis’te kabul edilen 7565 sayılı “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sonrası, belediyelere ait tarihi yapıların mülkiyetine ilişkin tartışmalara yenisi eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Fatih Saraçhane’de bulunan merkez binasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

SARAÇHANE BİNASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Sözcü’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre belediyenin ana hizmet binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçirilmesine yönelik harekete geçildiği öğrenildi.

İddiaya göre, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi ile 2025 yılında kabul edilen 7565 sayılı yasa kapsamında hız kazanan mülkiyet düzenlemeleri çerçevesinde Saraçhane binası için de işlem başlatıldı.

Güncel tapu kayıtlarında, taşınmaz üzerinde Cübbeci Başı Dikran Vakfı, Ayasofya-i Kebir Vakfı, Yakup Ağa Vakfı, Dervişzade Mustafa Vakfı, Ahmet Paşa Vakfı, İsmihan Kaya Sultan Vakfı ve Elhaç Hüseyin Ağa Vakfı adına şerhler bulunduğu öğrenildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tapu sürecini yürüttüğü, Saraçhane binasının mülkiyetinin söz konusu mazbut vakıf şerhlerine dayandırılarak yeniden kaydedilmesinin gündemde olduğu bildirildi. Söz konusu işlemin kısa sürede gerçekleşebileceği ifade edildi.

BİNANIN TARİHÇESİ

Cumhuriyet’in simge yapılarından biri olan Saraçhane Belediye Sarayı, 1953 yılında açılan yarışma sonucunda Mimar Nevzat Erol tarafından tasarlandı ve İBB tarafından inşa edildi.

Türkiye’nin kamusal çağdaş mimarlık örnekleri arasında gösterilen yapı, İstanbul’un simge kamu binaları arasında yer alıyor.

2019’da yapılan yerel seçimler sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, binayı kütüphaneye dönüştürme yönünde açıklamalar yapmıştı.

Bunun ardından Saraçhane’deki yapı, Turizm Bakanlığı tarafından birinci grup korunması gerekli kültür varlığı statüsüne alınmıştı.

YEREBATAN SARNICI KARARINA MAHKEME ENGELİ

Daha önce Galata Kulesi, İzmir’deki Meslek Fabrikası ve Yerebatan Sarnıcı’nda görülen uygulamalarda, çeşitli mazbut vakıflara ait şerhler tapu kayıtlarına işlenmiş, ardından mülkiyet değişiklikleri yaşanmıştı.

Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Bu süreçte İBB’nin açtığı davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.