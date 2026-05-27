HAYAT 112 Acil’e yoğun ilgi: 7 günde rekor kırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 21 Mayıs’ta duyurduğu yen nesil dilekçe portalı 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulamasının indirme oranları 1 hafta içerisinde yarım milyona yaklaştı. Acil ihbar hattının tek bir numarada toplanmasının ardından dijital dünyaya yönelik atılan adımlar çerçevesinde 112, sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarılarak fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştü. Tüm mobil uygulamaların tek bir çatı altında birleştirilmesiyle dijital bütünlük sağlandı. e-Devlet bilgileriyle kullanılan uygulamada 'İlk Yardım İhbarı' tek tuşla fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyip olayın yaşandığı adresi ekleyerek anında polis ekiplerine iletilecek. Güvenlik güçleri hızla olay yerine intikal edecek. İhbarlar e-Devlet üzerinden yapılacağı için dijital dilekçe niteliğinde olacak.