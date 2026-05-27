Komutanın o talimatı herkesi duygulandırdı: Tüyleri diken diken eden anlar

Tabur Komutanı Binbaşı Recep Burak Dursun, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Kahraman Mehmetçikler, değerli silah arkadaşlarım; bir millet olmanın en önemli değerlerinden birisi de bayramlardır. Bayramlar, bizleri birlik yapan ve birbirimize karşı güzel temennilerde vesile olan müstesna günlerdir. Bugün kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve ülkümüzün en değerli, en güzel günlerinden bir tanesidir. Böyle güzel bir bayramı belki ailenizden uzakta kutlayacaksınız ama buradaki ailenizin yanında, birlik ve beraberlik içerisinde olacaksınız. Ben bir büyüğünüz, komutanınız olarak bu bayramı burada sizlerle beraber paylaşmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyorum.