Sosyal güvenlik dünyasında yüz binlerce tarım emekçisini yakından ilgilendiren, ezber bozucu bir hukuki gelişme yaşandı.
Yargıtay’dan EYT müjdesi: Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, prim kesintisi yapıldığı halde parası SGK kasasına yatırılmayan yüz binlerce tarım emekçisi için emsal niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Sosyal güvenlik başyazarı İsa Karakaş kararı tek tek anlattı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye Gazetesi Sosyal Güvenlik Başyazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde yüz binlerce vatandaşın EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına girerek yaş şartı aranmaksızın derhal emekli olmasını sağlayacak tarihi bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) kararını tüm süreçleriyle mercek altına aldı.
Temeli 1994 yılına dayanan bu kritik dava, prim kesintisi yapıldığı halde parası SGK kasasına aktarılmayan tarım işçileri için adeta bir dönüm noktası oldu.
Kritik hukuki sürecin merkezinde, 1994 yılında özel bir şirkete 3.500 kilo pamuk satan bir çiftçi yer alıyor. Satış esnasında, çiftçinin ürün bedelinden yasal prim kesintisi (tevkifat) yapılıyor.
Elindeki tevkifat makbuzuna dayanan çiftçi, sigorta başlangıcının 1994 yılına çekilmesi talebiyle dava açıyor. Zira bu talebin kabul edilmesi, çiftçinin 60 yaşını beklemeden, EYT kapsamında yaş şartından muaf şekilde derhal emekli olması anlamına geliyor.
Dava süreci, yerel mahkeme ile üst mahkemeler arasında büyük bir hukuk savaşına sahne oldu:
Yerel Mahkeme ("Hak Yerini Bulmalı"): Dosyayı inceleyen İlk Derece Mahkemesi, sosyal güvenlik hakkının anayasal ve vazgeçilemez bir hak olduğunu vurguladı. Mahkeme, "Üründen kesinti yapılmışsa, bu çiftçinin sigortalı olma iradesini net şekilde ortaya koyar. SGK bu tescili yapmakla yükümlüdür. Görünen köy kılavuz istemez" diyerek çiftçinin 1994 yılındaki sigortalılığını tespit etti.
İstinaf Mahkemesi ("Para Kuruma Gelmediyse Hak Yoktur"): SGK'nın karara itiraz etmesiyle dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşındı. BAM, "Şirket kesintiyi yapmış ancak parayı SGK’nın kasasına yatırmamış. Para kuruma aktarılmadıysa hizmet tespiti yapılamaz" diyerek faturayı çiftçiye kesti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
Yargıtay Daire Kararı ("İnceleme Eksik"): Dosya temyiz edilince devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, BAM’ın kararını "eksik inceleme" gerekçesiyle bozdu ve paranın kuruma intikal etmemesinin tescile engel olamayacağını belirtti. Ancak İstinaf Mahkemesi bu bozma kararına karşı direnince, dosya en üst merci olan Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hukuk dersi niteliğinde tarihi bir karara imza atarak tartışmalara son noktayı koydu. Yargıtay şu ifadeleri kararda kullandı:
"Ürün bedelinden kesilen primin SGK’ya yatırılıp yatırılmadığını kontrol etme ve takip etme yükümlülüğü sigortalı vatandaşa yüklenemez. Primi kesip kuruma yatırmayan şirket yöneticileri, bu paradan SGK’ya karşı "müştereken ve müteselsilen" (ortaklaşa) sorumludur. Kanun, SGK’ya şirketleri denetleme ve o paraları zorla tahsil etme yetkisini zaten vermiştir. Kurum kendi denetim görevini yapmayıp, aradaki tüccarın kötü niyetinin cezasını çiftçiye çektiremez. Vatandaş makbuzu aldığı an sisteme dahil olma iradesini göstermiştir; paranın SGK kayıtlarına girmemiş olması tescile engel değildir. İstinafın direnme kararı usulsüzdür, 'güneş balçıkla sıvanmaz!'"
Sosyal güvenlik yazarı İsa Karakaş’ın incelediği bu emsal karar, "kendi düşen ağlamaz" denilerek bugüne kadar hak mağduriyeti yaşayan yüz binlerce tarım işçisi için erken emeklilik yolunu açtı.
Bu kararla birlikte; 08.09.1999 tarihi ve öncesinde adına tarım ürün bedelinden prim kesintisi (tevkifat) yapılmış olan tüm çiftçiler, ellerindeki makbuzlarla yargı yoluna başvurarak EYT kapsamında yaş şartı aranmadan erken emeklilik fırsatını elde edebilecekler.