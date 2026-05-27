Emlak vergisinin ilk taksiti için son tarih 1 Haziran: Her ay gecikme cezası var

Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmazın satın alındığı tarihi takip eden takvim yılı itibarıyla başlıyor. Buna göre:

Geçtiğimiz yıl (2025) yeni bir gayrimenkul satın alanlar bu yıl ilk kez vergi ödemesi yapacak.

Satışın yapıldığı yılın vergi sorumluluğu ise eski mülk sahibine ait bulunuyor.