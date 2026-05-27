Emlak vergisinin ilk taksiti için son tarih 1 Haziran: Her ay gecikme cezası var

Emlak Vergisi İlk Taksit Ödemelerinde Kritik Süreç: Rayiç Bedel Artışları Vergi Yükünü Katladı
Ev, arsa ve iş yeri sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde 2026 yılı ilk taksit dönemi sona eriyor.
Belediyeler tarafından tahsil edilen vergide, bu yıl itibarıyla yürürlüğe giren yeni rayiç bedeller ve yeniden değerleme oranları nedeniyle mükelleflerin ödeyeceği tutarlarda belirgin artışlar meydana geldi.
Bazı Bölgelerde Üç Kat Artış Yaşandı
2026-2029 dönemini kapsayacak yeni rayiç bedellerin belirlenmesiyle vergi hesaplama sisteminde önemli değişiklikler kaydedildi.
Özellikle büyükşehirlerdeki bina ve arsa değerlemelerinde yaşanan bu yükseliş, mülk sahiplerinin bütçesine doğrudan yansıdı. Sektör uzmanları, bazı bölgelerdeki vergi artışlarının üç kata kadar ulaştığına dikkat çekiyor.
Yıllık olarak iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinde mart ayında başlayan ilk taksit süreci, 1 Haziran 2026 tarihinde son bulacak. Yılın ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
Son güne bırakılan işlemler için sistemlerde yoğunluk yaşanabileceğini hatırlatan uzmanlar, cezalı duruma düşülmemesi konusunda uyarıyor. Zamanında ödenmeyen borçlar için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi işletilecek.
Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmazın satın alındığı tarihi takip eden takvim yılı itibarıyla başlıyor. Buna göre:
Geçtiğimiz yıl (2025) yeni bir gayrimenkul satın alanlar bu yıl ilk kez vergi ödemesi yapacak.
Satışın yapıldığı yılın vergi sorumluluğu ise eski mülk sahibine ait bulunuyor.
Mükellefler borç durumlarını e-Devlet kapısı veya ilgili belediyelerin internet siteleri üzerinden sorgulayabiliyor. Ödemeler ise belediye veznelerinden ya da online bankacılık kanallarıyla gerçekleştirilebiliyor.
Belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları ve dul ve yetimler, brüt yüz ölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olmaları şartıyla bu vergiden muaf sayılıyor.
Uzmanlar; yeni emekli olanların, mevcut konutunu satanların ya da kendi evi kirada olup başka bir evde kirada oturanların vergi durumlarını dikkatle incelemesi gerektiğini, eksik veya hatalı beyanların ilerleyen süreçte haksız vergi cezalarına yol açabileceğini ifade ediyor."