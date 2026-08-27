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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eleme turları dün oynanan 4 play-off maçıyla birlikte sona erdi. Gözler şimdi lig aşamasının kura çekimine çevrildi.

Türk futbolu için tarihi önem taşıyan kurada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi takımlarla eşleşeceği merak ediliyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Barcelona

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Atletico Madrid

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe 1-1’in rövanşında Lyon’u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

Böylelikle 18 sezon sonra ilk defa Türkiye’yi UEFA'nın bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2 kulüp temsil edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri Monaco’da TSİ 19:00’da başlayan kura çekimi töreninde belli oluyor.

Draw pots for the 2026/27 league phase 🧐#UCLdraw pic.twitter.com/ikJwPmY886 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ'DE YER ALAN TAKIMLAR VE KURA TORBALARI

1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

3. Torba: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe

4. Torba: Slavia Prag, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah FK, AEK, Viking, Slovan Bratislava

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI KURA FORMATI

Şampiyonlar Ligi lig aşaması formatına göre, her takım 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Takımlar kendi torbaları dahil her torbadan 2’şer takımla eşleşecek.

Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Dolayısıyla Galatasaray ile Fenerbahçe bu aşamada eşleşme şansı bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027