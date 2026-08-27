UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi.

Yıllar sonra iki temsilcimizin katılımıyla Türk futbolu için tarihi önem taşıyan kurada; Galatasaray ve Fenerbahçe zorlu rakiplerle eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu - Resim : 1

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Barcelona (E)

PSG (D)

Aston Villa (E)

Sporting (D)

Feyenoord (E)

Lille (D)

Stuttgart (E)

AEK (D)

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası transfer mesajıDursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası transfer mesajıSpor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu - Resim : 3

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Atletico Madrid (D)

Liverpool (E)

Aston Villa (D)

Roma (E)

Shakhtar (D)

Villarreal (E)

Slavia Prag (E)

LASK (D)

Fenerbahçe'den Oğuz Çetin'den Şampiyonlar Ligi kurası sonrası transfer müjdesiFenerbahçe'den Oğuz Çetin'den Şampiyonlar Ligi kurası sonrası transfer müjdesiSpor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu - Resim : 5

TÜRKİYE'Yİ 18 SEZON SONRA İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK

Fenerbahçe 1-1’in rövanşında Lyon’u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

Böylelikle 18 sezon sonra ilk defa Türkiye’yi UEFA'nın bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2 kulüp temsil edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu - Resim : 6

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri Monaco’da TSİ 19:00’da başlayan kura çekimi töreninde belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'DE YER ALAN TAKIMLAR VE KURA TORBALARI

1. Torba: PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

3. Torba: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe

4. Torba: Slavia Prag, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah FK, AEK, Viking, Slovan Bratislava

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu - Resim : 7

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027