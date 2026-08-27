UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretine son veren Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler; Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linz ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, eşleşmeleri ve sarı-lacivertlilerin transfer planlamasını değerlendirdi.

'18 YIL SONRA BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTERDİK'

Fenerbahçe'nin uzun bir aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde yer almasının önemine dikkat çeken Çetin, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. 18 yıl sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kulübün yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini söyleyen Çetin, "Temel hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi" dedi.

'BİRKAÇ TRANSFER YAPACAĞIZ'

Transfer döneminin son bölümünde kadroya yeni takviyeler yapılacağını açıklayan Oğuz Çetin, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran mesajı verdi.

Çetin, "Hedef bitmez, transferde bir hafta var. Birkaç transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

SELİM KOSİF: U23 TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ

Fenerbahçeli idareci Selim Kosif de kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Kosif, "Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ait olduğu yerde. Bu bizi ve taraftarımızı coşturdu. Bundan sonra başarı futbolculara kalıyor. Mutluyuz, güzel bir kura" dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Kosif, "U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık" sözleriyle sarı-lacivertlilerin planlamasına ilişkin bilgi verdi.