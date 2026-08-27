UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor Macar ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor.
İlk maçı Trabzon'da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Budapeşte'de Avrupa Ligi bileti için mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor.
Groupama Arena'da TSİ 21:30'da başlayacak kritik karşılaşma öncesi Ferencvaros ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.
FERENCVAROS-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Ferencvaros: Dibusz, Cadu, Raemaekers, Gomez, Nagy, O’Dowda, Corbu, Nagy, Zachariassen, Yusuf, Joseph
Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkacar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Salah, Onuachu