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Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşleşmeleri değerlendirirken devam eden transfer çalışmalarına ilişkin de mesaj verdi.

'GALATASARAY BU ZORLUKLARA ALIŞIK'

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını belirten Özbek, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki hedeflerine dikkat çekti.

Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE DE BAŞARI DİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe'nin de yer almasını değerlendiren Özbek, Türk takımlarının Avrupa'daki başarısının ülke futbolu açısından önemine vurgu yaptı.

Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak" dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Kura sonrasında gözlerin çevrildiği transfer çalışmalarına da değinen Özbek, "Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" sözleriyle yeni transferler için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ'

Dursun Özbek son olarak şu sözlerle sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi:

"Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz"