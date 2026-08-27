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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda avantajını koruyarak lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANIYOR

Kaunas’taki Dariaus ir Girėno Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.00’de başladı. Karşılaşma tv100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HAKEM JESUS GİL MANZANO

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano’nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Leo Ribeiro, Fiolic, Kalik, Hernandez, Debeljuh, Edokpolor, Moutachy, Ourega, Lekiatas

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan Fakılı, Vlahovic.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' İlk düdük geldi maça temsilcimiz Beşiktaş başladı.

İLK ŞUT BEŞİKTAŞ'TAN

2' Salih Ozcan'ın şutunda top kaleci Deividas Mikelionis'ta kaldı.

BEŞİKTAŞ ATAĞI

6' Sağ kanattan Vaclav Cerny topla birlikte ceza sahasına girdi, ortasını yaptı ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

KAUNO ZALGIRIS TEHLİKE GELDİ

19' Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi ama Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

32' Beşiktaş gole çok yaklaştı, İlhan Fakılı'nın açtığı orta direğe çarpıp oyun alanın döndü.

DJALO UZAKLAŞTIRDI

35' Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı başladı maç, konuk ekibin santra vuruşu ile başladı

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

52' Beşiktaş gole çok yaklaştı, İlhan Fakılı'nın açtığı ortada Vaclav Cerny'nin vuruşu direğin yanından dışarı gitti.