Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş mücadeleleri ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler ikinci eleme turunda - Resim : 1

Temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turunun ilk karşılaşmasında yarın sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler ikinci eleme turunda - Resim : 2

YARIN:

Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)

Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

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