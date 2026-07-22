Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş mücadeleleri ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turunun ilk karşılaşmasında yarın sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
YARIN:
Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)
Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)