Çocuksuz çiftlerin vefat halinde mirasın tamamının otomatik olarak hayatta kalan eşe kaldığı yönündeki yaygın yanlış algı, Avukat Turan Gündönmez’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir
Avukat Turan Gündönmez, miras paylaşımında vefat halinde mirasın tamamının otomatik olarak hayatta kalan eşe kaldığı yönündeki yanlış bilginin gerçekliğini ortaya çıkardı.Gülsüm Hülya Sundu
Türk Medeni Kanunu’ndaki yasal miras paylarına dikkat çeken Gündönmez, vasiyetname düzenlenmediği takdirde terekenin yarısının eş yerine vefat edenin anne-babasına ya da kardeşlerine devredildiğini vurguladı.
Mevcut mevzuata göre çocuğu bulunmayan bireylerin vefatı halinde uygulanacak kanuni miras paylaşım esaslarını aktaran Gündönmez, süreci iki farklı senaryo üzerinden özetledi.
Anne ve babanın hayatta olması durumunda vefat edenin eşi mirasın 1/2’sini (yarısını) alırken, kalan 1/2’lik kısım anne ve babaya geçiyor.
Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda hayatta kalan eş yine mirasın 1/2’sini alabiliyor; geriye kalan 1/2’lik pay ise doğrudan ölen kişinin kardeşleri arasında bölüştürülüyor.
Yasal paylaşımın önüne geçmenin ve mal varlığının tamamını eşe bırakmanın tek yolunun vasiyetname hazırlamak olduğunu belirten Turan Gündönmez, hukuk sisteminde kardeşlerin "saklı pay" hakkı bulunmadığına dikkat çekti.
Gündönmez, resmi (noter/mahkeme), el yazılı veya olağanüstü koşullarda sözlü olarak düzenlenecek geçerli bir vasiyetname ile mirasın yüzde 100’ünün eşe devredilebileceğini ifade etti.
Sürecin finansal boyutunu örnekleyen Gündönmez, 1 milyon TL değerindeki bir miras tablosunu şu şekilde kıyasladı:
|
Uygulama Türü
|
Eşin Alacağı Pay
|
Kardeşlerin Alacağı Pay
|
Kanuni (Vasiyetsiz) Paylaşım
|
500.000 TL (%50)
|
500.000 TL (%50)
|
Vasiyetnameli Paylaşım
|
1.000.000 TL (%100)
|
0 TL (%0)