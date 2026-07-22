Yeniçağ Gazetesi
22 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir

Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir

Avukat Turan Gündönmez, miras paylaşımında vefat halinde mirasın tamamının otomatik olarak hayatta kalan eşe kaldığı yönündeki yanlış bilginin gerçekliğini ortaya çıkardı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 1

Çocuksuz çiftlerin vefat halinde mirasın tamamının otomatik olarak hayatta kalan eşe kaldığı yönündeki yaygın yanlış algı, Avukat Turan Gündönmez’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

1 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 2

Türk Medeni Kanunu’ndaki yasal miras paylarına dikkat çeken Gündönmez, vasiyetname düzenlenmediği takdirde terekenin yarısının eş yerine vefat edenin anne-babasına ya da kardeşlerine devredildiğini vurguladı.

2 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 3

Mevcut mevzuata göre çocuğu bulunmayan bireylerin vefatı halinde uygulanacak kanuni miras paylaşım esaslarını aktaran Gündönmez, süreci iki farklı senaryo üzerinden özetledi.

3 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 4

Anne ve babanın hayatta olması durumunda vefat edenin eşi mirasın 1/2’sini (yarısını) alırken, kalan 1/2’lik kısım anne ve babaya geçiyor.

4 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 5

Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda hayatta kalan eş yine mirasın 1/2’sini alabiliyor; geriye kalan 1/2’lik pay ise doğrudan ölen kişinin kardeşleri arasında bölüştürülüyor.

5 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 6

Yasal paylaşımın önüne geçmenin ve mal varlığının tamamını eşe bırakmanın tek yolunun vasiyetname hazırlamak olduğunu belirten Turan Gündönmez, hukuk sisteminde kardeşlerin "saklı pay" hakkı bulunmadığına dikkat çekti.

6 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 7

Gündönmez, resmi (noter/mahkeme), el yazılı veya olağanüstü koşullarda sözlü olarak düzenlenecek geçerli bir vasiyetname ile mirasın yüzde 100’ünün eşe devredilebileceğini ifade etti.

7 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 8

Sürecin finansal boyutunu örnekleyen Gündönmez, 1 milyon TL değerindeki bir miras tablosunu şu şekilde kıyasladı:

8 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 9

Uygulama Türü

Eşin Alacağı Pay

Kardeşlerin Alacağı Pay

Kanuni (Vasiyetsiz) Paylaşım

500.000 TL (%50)

500.000 TL (%50)

Vasiyetnameli Paylaşım

1.000.000 TL (%100)

0 TL (%0)
9 10
Miras paylaşımında büyük yanılgı: Evinizin yarısı kardeşine gidebilir - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro