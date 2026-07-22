Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa...

Semedo & Greenwood: "Semedo çok ilginç bir profil. Portekiz Milli Takımı ve Premier Lig geçmişi var ama takıma henüz tam anlamıyla oturamadı. Ofansif yönü kuvvetli; özellikle sağ kanatta Greenwood ile etkili bir ikili olurlar. Ancak savunma zaafları var, konsantrasyon kaybı yaşıyor ve bireysel hatalar yapıyor."