Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa...

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Talisca'yı övdü, Kerem'in performansını eleştirdi ve sarı-lacivertlilerin geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin performansını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, karşılaşmaya ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 3

"SÜPER LİG'İN EN YETENEKLİSİ TARTIŞMASIZ TALİSCA"

Yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ahmet Çakar, maça damgasını vuran Brezilyalı yıldız Talisca’ya övgüler yağdırdı:

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 4

"Şu anda Türkiye Süper Ligi'nin en yetenekli, en yaratıcı ve topa en iyi vuran oyuncusu tartışmasız Talisca. Fiziksel olarak güçlü olduğunda, kötü oynadığı günlerde bile çok önemli işlere imza atabiliyor. Nitekim dün gece de bunu yaşadık."

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 5

İlk yarıda Fenerbahçe’nin hücumda üretken olamadığını, rakibin geldiği anlarda tribünlerden homurtuların yükselmeye başladığını belirten Çakar, devre bitmeden gelen frikik golünün önemine dikkat çekti: "Bir frikik ancak bu kadar ölümcül bir noktaya vurulabilir. Bu gol, belki de ikinci yarıdaki Fenerbahçe'yi ateşleyen unsur oldu."

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 6

KEREM AKTÜRKOĞLU VE SEMEDO ELEŞTİRİSİ

İkinci devrede kaçan pozisyonlara ve direkten dönen toplara rağmen skorun kısır kaldığını ifade eden usta yazar, bireysel performansları şu sözlerle değerlendirdi:

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 7

Kerem Aktürkoğlu: "Kerem, Fenerbahçe için çok şey ifade etmeli ama ne yazık ki edemiyor. Geçen sezon da edememişti. O formda olmadığında takımın bir kanadı tamamen pasif kalıyor. Fenerbahçe bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa, Kerem’in bu görüntüsüyle işi oldukça zor."

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 8

Semedo & Greenwood: "Semedo çok ilginç bir profil. Portekiz Milli Takımı ve Premier Lig geçmişi var ama takıma henüz tam anlamıyla oturamadı. Ofansif yönü kuvvetli; özellikle sağ kanatta Greenwood ile etkili bir ikili olurlar. Ancak savunma zaafları var, konsantrasyon kaybı yaşıyor ve bireysel hatalar yapıyor."

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 9

Fred & Nathan Aké: Fred’in oldukça hırslı göründüğünü ve eski günlerini özlediğini belirten Çakar, Nathan Aké'nin ikinci yarıda oyundan çıkmasını ise henüz tam olarak hazır olmamasına bağladı.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 10

"FENERBAHÇE BU TURU GEÇER"

Skorun mütevazı kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin gidişatından umutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, yazısını şu sözlerle noktaladı:

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bu yıl şampiyonluk hedefliyorsa... - Resim: 11

"Sonuç olarak Fenerbahçe bu turu rahatlıkla geçer. Eksiklere ve oturmamış taşlara rağmen takımın geçen yıldan çok daha iyi olacağı kesin."

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