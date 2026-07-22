CHP'den 'yeni partiye' ilk tepki: Müslim Sarı'dan milletvekillerine çağrı

Çok açık olan şey şudur. Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımız herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır. Bu bir fikir ayrışması değildir. Bu bir parti ayrışması değildir. Bu olmayacaktır."