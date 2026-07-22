Özgür Özel, parti içi mücadele mutlak butlan kararından bu yana bir çıkış yolu bulamadı. Salı günü yaptığı tarihi grup toplantısında ise yeni bir yol açma çağrısı geldi.
CHP'den 'yeni partiye' ilk tepki: Müslim Sarı'dan milletvekillerine çağrı
Özgür Özel'in salı günü CHP grup toplantı salonunda ilan ettiği ve yaklaşık 95 milletvekilinin geçmesi beklenen yeni partiye ilk tepki CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, "AKP'nin ekmeğine yağ sürer" dedi.Kaynak: ANKA
Kuracağı yeni partiye en az 95 milletvekilini götürmesi beklenen Özgür Özel, ana muhalefet partisi olmaya devam edecek.
Yeni partinin kurulmasına ilk tepki, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı'dan geldi.
Sarı'nın tepkisi şöyle:
"Her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubunda gerçekleştirilen toplantı çok talihsiz bir toplantı olmuştur."
Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Bir defa baştan bunu böyle söylemek lazım.
Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken parti zeminleri içinde, partinin meşhur zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce parti bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu AKP'nin ekmeğine yağ sürer.
Ama biz CHP'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sonuna kadar çalışacağız. Her ne kadar bununla ilgili çağrılarda bulunmuş olsak da bu çağrılarımızın yanıtsız kaldığını görüyorum.
Ben şimdi bu arkadaşlara sormak istiyorum. CHP'nin fikriyatından ne şekilde ayrılmaktadırlar? CHP'nin bugün savunmuş olduğu düşünce, fikir temelinden hangi biçimde ayrı düşmektedirler ki bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıkmaktadırlar?
Çok açık olan şey şudur. Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımız herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır. Bu bir fikir ayrışması değildir. Bu bir parti ayrışması değildir. Bu olmayacaktır."
"Bu konuda net bir şey söylemek için henüz erken arkadaşlarımızın toplantıya katılıyor olması tamamının ayrıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla ayrım söz konusu olduğunda ve CHP'nin ayrılma konusunda dilekçeyi imzalarlarken karşı karşıya kalacakları duygu durumları önemlidir
O duygu durum ortamında gerçekten arkadaşlar ayrılacak mı, ayrılmayacak mı hep beraber göreceğiz. Ama ben birlikte siyaset yaptığımız bu milletvekili arkadaşlarımızın nereye gideceği belli olmayan bir siyasal maceranın içinde olmamaları gerektiğini salık veriyorum kendilerine. Onlar da bu değerlendirmeyi kendi iç dünyalarında yapacaktır."