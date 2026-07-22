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AHBAP soruşturması basın ve sanat camiasına uzandı. Fatih Portakal, Ece Üner, Bahar Feyzan ve sanatçı Athena Gökhan ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal ile avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AHBAP Derneği ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

Operasyonlarda aralarında Haluk Levent ve daha sonra gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğinin kararlarıyla toplam 28 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında dernek ve bazı kişilere ait mal varlıklarına da el konuldu.