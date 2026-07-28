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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 88 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 88 bin 63 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Veriler, üretimin tüketimin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

GÜNÜN EN YOĞUN VE EN SAKİN SAATLERİ

Saatlik bazda elektrik tüketiminde dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı:

En yüksek tüketim: 52 bin 246 megavatsaat ile saat 15.00’te

En düşük tüketim: 34 bin 88 megavatsaat ile saat 06.00’da

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE LİDER KAYNAK DEĞİŞMEDİ

Üretimde enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hidroelektrik santralleri: yüzde 21 (ilk sırada)

İthal kömür santralleri: yüzde 20

Güneş enerjisi santralleri: yüzde 17,8

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, elektrik ticaretinde de dikkat çeken bir performans sergiledi:

İhracat: 7 bin 549 megavatsaat

İthalat: 7 bin 76 megavatsaat

Böylece Türkiye, günü elektrik ihracatının ithalatın üzerinde olduğu bir dengeyle tamamladı.