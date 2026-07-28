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Aytunç Erkin, İBB meclisinde yeniden bir seçim yapılabileceğini dile getirdi. "İBB el değiştirebilir" diyen Erkin, 180 meclis üyesinden 40'ının Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade ederken, İmamoğlu ile ilgili ahmak davasında siyasi anlamda bir karar verilmesi durumunda seçimler yeniden yapılabilir. İBB Meclis üyeleriyle yaptığım sohbetlerde bu kaygıyı taşıdıklarını ifade ettiler" dedi.

Erkin şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir. İBB Meclisi'ndeki 185 CHP'li üyeden 40'a yakını Kılıçdaroğlu’na yakın… Ahmak Davası’nda bir karar çıkarsa yeni başkan seçimi yapılacak. Görüştüğüm İBB meclis üyeleri de bu kaygıyı taşıyor.