Gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyla hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın, 33 yıl sonra yeniden incelemeye alınacağı iddiası gündeme damga vurdu.
Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi
24 Ocak 1993'te suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 33 yıl sonra yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili konuşan ağabeyi Ceyhan Mumcu, suikastın arkasındaki baş şüpheliyi açık açık söyledi.Kaynak: Diğer
Faili meçhul cinayetler kapsamında ele alınacağı belirtilen dosyayla ilgili konuşan Mumcu'nun ağabeyi, hukukçu Ceyhan Mumcu, suikastın arkasındaki baş şüpheliye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"UĞUR MUMCU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARKASINDA İSRAİL VAR"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceyhan Mumcu, kardeşi Uğur Mumcu'nun ölümünden önce PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere dair önemli bilgilere ulaştığını öne sürdü. Bu nedenle hedef haline geldiğini savunan Mumcu, suikastın arkasında İsrail'in bulunduğunu düşündüğünü söyledi.
Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu'nun kendisine İsrail Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi anlattığını belirterek şu iddiada bulundu:
"İsrail Büyükelçisi açık bir biçimde 'Üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez. Sana suikast bile yapılabilir' dedi. Görüşmeden sonra bunu bana anlattı. Çok geçmeden de suikast gerçekleşti."
33 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILIYOR
İddiaya göre Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayet dosyalarıyla birlikte 1990'lı yılların karanlıkta kalan olaylarını yeniden inceleme kararı aldı. Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan suikastlarından biri olan Uğur Mumcu cinayetinin de bu kapsamda yeniden değerlendirileceği öne sürüldü.
Ceyhan Mumcu, yıllardır seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek dosyanın yeniden gündeme gelmesini aile adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.
"İSRAİL BOYUTU MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"
Suikastın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyleyen Ceyhan Mumcu, soruşturmada özellikle İsrail bağlantısı üzerinde durulmasını istedi. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş başta olmak üzere dönemin emniyet, istihbarat ve askeri yetkililerinin dinlenmesi gerektiğini belirten Mumcu, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.
Ayrıca dönemin adli raporlarını hazırlayan isimlerin ve Meclis'te görev yapan ilgili komisyon üyelerinin de dinlenmesinin önemli olacağını ifade etti.
EMEKLİ KORGENERAL ERDOĞAN KARAKUŞ'TAN MOSSAD İDDİASI
Türkiye Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da dosyanın yeniden açılmasının önemli olduğunu söyledi.
Karakuş, edindiği bilgiler doğrultusunda Uğur Mumcu ve dönemin diğer aydınlarına yönelik suikastlarda Mossad'ın rolü bulunduğunu düşündüğünü ifade ederek, olayın yalnızca tetikçiler üzerinden değil, saldırıyı planlayan yapılar açısından da araştırılması gerektiğini dile getirdi.
Karakuş, saldırı öncesinde Türkiye'ye geldiğini öne sürdüğü Mossad ajanları ile Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan bazı gelişmelerin yeniden incelenmesinin soruşturmaya ışık tutabileceğini savundu.
GÖZLER YENİDEN AÇILMASI BEKLENEN DOSYADA
Türkiye'nin en önemli faili meçhul cinayetlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Uğur Mumcu suikastının yeniden gündeme gelmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dosyanın yeniden incelenmesi halinde 33 yıldır yanıt bekleyen birçok sorunun aydınlatılıp aydınlatılamayacağı merak edilirken, gözler soruşturmayla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi.