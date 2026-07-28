Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

24 Ocak 1993'te suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun cinayetiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 33 yıl sonra yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili konuşan ağabeyi Ceyhan Mumcu, suikastın arkasındaki baş şüpheliyi açık açık söyledi.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 1

Gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyla hayatını kaybetmesine ilişkin dosyanın, 33 yıl sonra yeniden incelemeye alınacağı iddiası gündeme damga vurdu.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 2

Faili meçhul cinayetler kapsamında ele alınacağı belirtilen dosyayla ilgili konuşan Mumcu'nun ağabeyi, hukukçu Ceyhan Mumcu, suikastın arkasındaki baş şüpheliye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 3

"UĞUR MUMCU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARKASINDA İSRAİL VAR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceyhan Mumcu, kardeşi Uğur Mumcu'nun ölümünden önce PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere dair önemli bilgilere ulaştığını öne sürdü. Bu nedenle hedef haline geldiğini savunan Mumcu, suikastın arkasında İsrail'in bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 4

Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu'nun kendisine İsrail Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi anlattığını belirterek şu iddiada bulundu:

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 5

"İsrail Büyükelçisi açık bir biçimde 'Üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez. Sana suikast bile yapılabilir' dedi. Görüşmeden sonra bunu bana anlattı. Çok geçmeden de suikast gerçekleşti."

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 6

33 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILIYOR

İddiaya göre Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayet dosyalarıyla birlikte 1990'lı yılların karanlıkta kalan olaylarını yeniden inceleme kararı aldı. Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan suikastlarından biri olan Uğur Mumcu cinayetinin de bu kapsamda yeniden değerlendirileceği öne sürüldü.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 7

Ceyhan Mumcu, yıllardır seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek dosyanın yeniden gündeme gelmesini aile adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 8

"İSRAİL BOYUTU MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"

Suikastın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyleyen Ceyhan Mumcu, soruşturmada özellikle İsrail bağlantısı üzerinde durulmasını istedi. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş başta olmak üzere dönemin emniyet, istihbarat ve askeri yetkililerinin dinlenmesi gerektiğini belirten Mumcu, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 9

Ayrıca dönemin adli raporlarını hazırlayan isimlerin ve Meclis'te görev yapan ilgili komisyon üyelerinin de dinlenmesinin önemli olacağını ifade etti.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 10

EMEKLİ KORGENERAL ERDOĞAN KARAKUŞ'TAN MOSSAD İDDİASI

Türkiye Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da dosyanın yeniden açılmasının önemli olduğunu söyledi.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 11

Karakuş, edindiği bilgiler doğrultusunda Uğur Mumcu ve dönemin diğer aydınlarına yönelik suikastlarda Mossad'ın rolü bulunduğunu düşündüğünü ifade ederek, olayın yalnızca tetikçiler üzerinden değil, saldırıyı planlayan yapılar açısından da araştırılması gerektiğini dile getirdi.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 12

Karakuş, saldırı öncesinde Türkiye'ye geldiğini öne sürdüğü Mossad ajanları ile Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan bazı gelişmelerin yeniden incelenmesinin soruşturmaya ışık tutabileceğini savundu.

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Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor: Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi - Resim: 13

GÖZLER YENİDEN AÇILMASI BEKLENEN DOSYADA

Türkiye'nin en önemli faili meçhul cinayetlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Uğur Mumcu suikastının yeniden gündeme gelmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dosyanın yeniden incelenmesi halinde 33 yıldır yanıt bekleyen birçok sorunun aydınlatılıp aydınlatılamayacağı merak edilirken, gözler soruşturmayla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

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