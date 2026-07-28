Sektörde lider konumdayken geçtiğimiz yıl satışlarında yüzde 7'lik bir düşüş yaşayan Suzuki Brezza, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti. Aracın ön yüzünde tampon tasarımı baştan aşağı değiştirilirken, sis farları daha yüksek bir noktaya taşındı. Yenilenen radyatör ızgarası dekoratif detaylarla süslenirken, 16 inç boyutundaki jantlar da modern bir görünüme kavuşturuldu.
Peynir ekmek gibi satan SUV yenilendi: İşte 7 bin 700 dolar fiyatıyla yeni Suzuki Brezza
Suzuki, popüler kompakt SUV modeli Brezza'yı yeniledi. Tasarımı ve kabini güncellenen Suzuki Brezza, 110 beygirlik yeni turbo motor seçeneği ve zenginleştirilen teknolojik donanımlarıyla satışa sunuldu.Kaynak: Haber Merkezi
Farklı kullanıcı tercihlerine hitap eden model; kırmızı vurgularıyla öne çıkan Turbo sürümü dahil toplam üç farklı gövde paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Öte yandan otomobil, Hindistan'daki vergi muafiyetlerinden faydalanabilmek adına 3 bin 995 milimetrelik uzunluğunu korumayı sürdürüyor.
İç mekânda kullanılan malzeme kalitesi artırılan Brezza'nın üst donanım paketindeki multimedya ekranı 10.1 inç seviyesine çıkarıldı. Üst versiyonlarda ayrıca şu donanımlar dikkat çekiyor:
Havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar
Arkamys imzasını taşıyan gelişmiş ses sistemi
64 farklı renk seçeneği sunan iç ambiyans aydınlatması
Sürüş güvenliği tarafında ise gelişmiş sürüş destek sistemlerine (ADAS) ek olarak kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik ikazı, güvenli araç çıkış sistemi ve geliştirilmiş 360 derece çevre görüş kamerası eklendi. Altı adet hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği ve arka park sensörleri tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.
VXi ve üzerindeki paketlerde ise anahtarsız giriş, elektrikli katlanır yan aynalar, LED aydınlatmalar ve otomatik klima standart donanım listesinde yer alıyor. Makyaj operasyonunun teknik taraftaki en önemli adımı, 110 beygir güç üreten 1.0 litrelik hafif hibrit turbo motorun seçenekler arasına katılması oldu.
Mevcut motor gamında bulunan 103 beygirlik 1.5 litrelik atmosferik hafif hibrit ve 88 beygir güç üreten 1.5 litrelik CNG seçenekleri varlığını koruyor.
Tüm manuel vitesli seçeneklerde 6 ileri şanzıman standart hale getirilirken, 1.5 litrelik atmosferik ünite isteğe bağlı olarak 6 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. CNG'li versiyonda ise bagaj kapasitesini daraltan gaz tankı gövde altına taşınarak kullanım alanı genişletildi.
Yalnızca önden çekişli aktarma organıyla üretilen yenilenmiş Suzuki Brezza, Hindistan pazarında 739 bin 900 rupiden (yaklaşık 7 bin 700 dolar) başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. Modelin yapılan bu güncellemelerle birlikte pazardaki satış başarısını yeniden artırması hedefleniyor.