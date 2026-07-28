Peynir ekmek gibi satan SUV yenilendi: İşte 7 bin 700 dolar fiyatıyla yeni Suzuki Brezza

Sürüş güvenliği tarafında ise gelişmiş sürüş destek sistemlerine (ADAS) ek olarak kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik ikazı, güvenli araç çıkış sistemi ve geliştirilmiş 360 derece çevre görüş kamerası eklendi. Altı adet hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği ve arka park sensörleri tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.