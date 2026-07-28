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Mutlak Butlan kararı sonrası CHP'deki ayrışma ve Yeni Parti kurulmasından, Erdoğan'ın olası adaylığına birçok başlığı değerlendiren Kemal Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:







'Yeni Parti isminin CHP’den farklı bir iddia taşıyacağını düşünüyorum'





TKP Genel Sekreteri Okuyan "Aslında Yeni CHP kavramının 15 yıllık bir öyküsü var; Baykal bile benzer şeyler söylüyordu, daha sonra Kılıçdaroğlu operasyonuyla beraber yeni bir söylem, hatta geçmiş hatalardan arınma, özürler dilendi ve yeni kadrolarla takviye edildi; sağdan transferler yapıldı. O süreç zaten Yeni CHP diye adlandırılmıştı. CHP o değişimi zaten yaşayarak geldi ve bugün Kılıçdaroğlu'ndan ayrışan kadroların neredeyse tamamı o sürecin kahramanları; yani Kılıçdaroğlu ile beraber yürüdüler. O yüzden de bu ayrışmada 'biz şurayı temsil ediyoruz' gibi iddialar şu anda seçmene hitap eden iddialar. Kadro yapılarına baktığınız zaman, örneğin Kılıçdaroğlu daha CHP’nin köklerine daha fazla sahip çıkacak’ gibi şeyler söyleniyor. Ben bunları gereksiz tartışmalar olarak görüyorum. Çünkü aynı yerden çıktılar, aynı süreçleri beraber yaşadılar. Ama bu Yeni Parti’nin yeni bir oluşum olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerine yer verdi.





'Erdoğan yeniden aday olmayabilir ve AKP'nin en kırılgan dönemi'



Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair yaygın kabullere karşı çıkan Okuyan, sürecin kırılganlığına dikkat çekerek;

"Yargıyı istedikleri gibi kullanıyorlar, Erdoğan yeniden aday olur, bu CHP’yi seçimde yakalarlarsa yeniden seçilir’ deniliyor ama şunu unutuyor herkes; ya da gündemden düştü. Erdoğan yeniden aday olmayabilir, olamayabilir. Daha bir buçuk yıl var. Bir dizi nedenle. Erdoğan’ın aday olmadığı bir AKP’nin yeni bir aday yaratabilme yeteneği giderek zayıflıyor çünkü yeni bir adayın AKP açısından topluma sunulması için Erdoğan’ın aday olması gerekir. Erdoğan birisine işaret etmeden AKP’de şu anda sürmekte olan kavga daha sertleşir. Siyasette boşluk olmaz. Türkiye önemli bir ülke. 25 yıl önce AKP’yi iktidara getiren güçler başka bir alternatife yönelebilirler." ifadelerini kullandı.



'Türkiye’de siyasi dengelerin bir anda değişmesi mümkün'



AKP'nin mevcut durumuna yönelik değerlendirmelerini derinleştiren Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP’nin şu anda eli çok rahat gibi gözükse dahi ben çok zorlanacağını düşünüyorum. Umut yaratma açısından söylemiyorum. AKP gitsin ne olursa olsun diyen birisi değilim ama AKP güçlü olduğu bir dönemde aslında çok zayıf ve kırılgan bir döneme giriyor bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden de bu Yeni Parti biraz da dünya ve Türkiye’de AKP’nin şu anda arkasında duran kesimlerin desteğini alıp almamakla ilgili bir yeniden yapılanma yaşayacaktır. İlgiyle takip edilmesi gereken ve çok kesin öngörülerde bulunulmaması gereken bir döneme giriyoruz. Çok karmaşık bir süreç. Dünyada da öyle. Yanıbaşımızda savaşlar var. Savaşlar oyun bozar hep ve yeni dengeler kurarlar hep. Bilmiyoruz; İran meselesi nereye gidiyor, Ukrayna meselesi nereye gidiyor tahmin yürütebiliriz ancak çok kaotik bir süreç. O yüzden de Türkiye’de siyasi dengelerin bir anda değişmesi mümkün."





'Herkesin kafasında İmamoğlu bu dönemde bitti yargısı var'



İmamoğlu ve yeni parti oluşumları üzerine ise Okuyan şu değerlendirmeyi yaptı:

Okuyan "Herkesin kafasında İmamoğlu bu dönemde bitti yargısı var. Bende de var. Ama bu dönem ne olacağını bilemeyiz. Eğer 2027 sonu 2028 başı gibi olacaksa seçimler gerçekten de çok uzun bir süre bu. Yeni Parti’nin nereye yerleşeceğinde şu anda ilan edilen yönetime hiç bakmamak lazım. O milletvekillerinden oluşan bir şey. Asıl birkaç ay sonra şekillenecektir. Ben Yeni Parti isminin CHP’den farklı bir iddia taşıyacağını düşünüyorum. CHP çok köklü bir parti ve bir çizgiyi temsil etti hep ve o kulvarda kurulan partiler; DSP, SODEP, SHP sosyal demokrasiye oynadılar. Demokratik sola oynadılar, CHP’nin yerleştiği zemine hitap ettiler. Yeni Parti ad olarak bir kere başka bir şey. ‘Yeni parti kurmak lazım’ tercihiyle bir parti adı alınmaz. Biraz bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.